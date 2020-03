Conferência mundial sobre Turismo vai realizar-se no Algarve

Publicado em 03 Março 2020 por RUA FM

A Universidade do Algarve, através do Centro de Investigação em Turismo, Sustentabilidade e Bem-Estar (CinTurs), em parceria com o Grupo Pestana, está a organizar a terceira edição da conferência mundial da Associação t-Forum (Tourism Intelligence Forum), que se realizará de 18 a 21 de março, no Hotel Vila Sol, em Vilamoura.

Tratando-se de um evento único, que trará ao Algarve os melhores oradores nacionais e internacionais para discutir as principais tendências e desafios do Turismo na atualidade, as empresas que pretendam participar poderão ainda realizar a sua inscrição aqui, usufruindo de um preço especial.

Dirigida a profissionais do setor do turismo e a académicos, a conferência tem como públicos-alvo empresas, instituições e agências envolvidas na criação e/ou aplicação de inteligência ao turismo, incluindo empresas de Turismo e hospitalidade, destinos, órgãos públicos, parques científicos e tecnológicos, empresários, executivos e profissionais, administradores de destinos, autoridades públicas, consultores e académicos.

A conferência t-Forum 2020 terá como tema central “Breaking Old Barriers for a New World: Mobilizing Intelligence to Survive“, explorando as possibilidades de transferência de conhecimento/ inteligência para dentro do Turismo. Trata-se, assim, de uma excelente oportunidade para partilhar conhecimento e networking entre profissionais do setor, universidades e centros de investigação.

A participação nesta conferência oferecerá aos colaboradores das organizações públicas e privadas possibilidade de formação profissional, motivo pelo qual as sessões e workshops conferirão certificado comprovativo, com referência ao número de horas ministradas.

Destaca-se, em particular, o programa para o dia 19 de março, especialmente centrado em questões pragmáticas que envolvem o fenómeno turístico e os seus stakeholders, cujo programa poderá consultar aqui.

Mais informações através do email tforum2020@ualg.pt