Conferência internacional sobre Dieta Mediterrânica com a participação de Jorge Sampaio

Publicado em 26 Abril 2017 por RUA

Jorge Sampaio, antigo Presidente da República (1996-2006) e atual Conselheiro de Estado, vai participar na conferência internacional “A Herança Cultural da Dieta Mediterrânica”, que vai realizar-se no Grande Auditório da Universidade do Algarve, nos dias 9 e 10 de maio.

A participação de Jorge Sampaio, na conferência inaugural, é particularmente relevante uma vez que, em abril de 2007, foi nomeado, pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, Alto Representante para a Aliança das Civilizações.

Esta Conferência Internacional realiza-se em Portugal no ano da presidência/coordenação portuguesa dos sete Estados e Comunidades Representativas da Dieta Mediterrânica, enquanto Património Cultural Imaterial da Humanidade na Lista Representativa da UNESCO. Pretende, assim, analisar as estratégias e experiências de investigação, de preservação e a transmissãodos valores universais da DM às atuais e próximas gerações.

Centrará a sua atenção nas experiências de trabalho em curso nos sete Estados e Comunidades Representativas, sobretudo no âmbito das boas práticas inseridas no Plano de Salvaguarda, posicionando-se, assim, numa perspetiva aberta aos vários campos do conhecimento e permitindo uma visão abrangente da dieta mediterrânica tanto enquanto modelo cultural e estilo de vida, como padrão alimentar de excelência e de dieta sustentável.

Dirige-se à participação ativa de docentes universitários e investigadores, educadores e professores dos vários graus de ensino, especialistas nos domínios da cultura e do património alimentar, da agricultura e do ambiente, da saúde e nutrição, do ordenamento para a sustentabilidade dos territórios e das comunidades, e de outras áreas do conhecimento, bem como gestores e dinamizadores de projetos, empresários, estudantes e cidadãos interessados nestas temáticas.

Organizada pela Universidade do Algarve, em colaboração com o Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e a Câmara Municipal de Tavira, no âmbito de uma candidatura ao CRESC Algarve 2020, esta Conferência conta ainda com o apoio da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, da Direção Regional de Cultura do Algarve, da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, da Região de Turismo do Algarve e da Escola de Hotelaria e Turismo de Faro.