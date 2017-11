Conferência de homenagem ao Professor Mário Ruivo reúne especialistas de todo o mundo na Universidade do Algarve

Publicado em 09 Novembro 2017 por RUA

A Universidade do Algarve vai organizar, nos dias 13 e 14 de novembro, uma conferência de homenagem ao Professor Mário Ruivo. Pretende-se, desta forma, evocar o contributo deste biólogo marinho, Doutor honoris causa pela UAlg, para o desenvolvimento das ciências e das tecnologias marinhas, com impactos notáveis a nível nacional e internacional.

Adotando um dos lemas do Professor Mário Ruivo, a conferência terá como mote o “Desenvolvimento sustentável dos oceanos: uma utopia útil”.

Além das intervenções do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, e da ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, está prevista a participação de várias individualidades internacionais, que colaboraram com Mário Ruivo, tais como Vladimir Ryabinin (secretário-geral da Comissão Oceanográfica Intergovernamental (COI) da UNESCO, Jean Pierre Levy (ex-diretor de Divisão das Nações Unidas para Assuntos do Oceano e do Direito do Mar), e Patrício Bernal, antigo Secretário Geral do COI da UNESCO.

Durante dois dias, os diversos painéis da conferência incidirão sobre temas nacionais, designadamente sobre os diversos aspetos integrados na Agenda de Investigação e Inovação para o Mar, proposta no âmbito da FCT.

A iniciativa é organizada pelo Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA) da Universidade do Algarve e tem o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República.

Consultar o programa aqui