Conferência “A privacidade da vida deixará de ser uma opção de cada cidadão?”

”A privacidade da vida deixará de ser uma opção de cada cidadão?” é o título de mais uma conferência do ciclo Ideias em Palco, que terá como convidada a professora Filipa Calvão, presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados . A sessão terá lugar no dia 29 de março, pelas 18h30, no Teatro das Figuras, em Faro.

“Vivemos num mundo em mudança. O sentimento de comunidade, que praticamente desapareceu, deu lugar a um estranho ambiente social no qual prevalece o conflito de base mercantil e a discórdia petulante de personalidades. A reposição do valor das coisas e das ideias, o regresso ao convívio saudável entre opiniões diversas e à imersão no conhecimento, designadamente no que respeita aos problemas sociais, bem como a adoção de um comportamento culturalmente ativo são alguns dos desafios que se colocam a quem queira intervir, de forma interessada e comprometida, na revitalização da nossa sociedade.”

Este ciclo, composto por doze conferências, pretende abrir o palco do Teatro das Figuras às ideias, que não as somente artísticas e promover a reflexão sobre temas da atualidade que passam pela concertação política às questões ambientais, passando obviamente pela cultura.

O ciclo de conferências Ideias em Palco, tem como comissário João Guerreiro, ex-reitor da Universidade do Algarve e é uma organização do Teatro das Figuras, com o apoio da Câmara Municipal de Faro, da Universidade do Algarve, da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Algarve, da Etic_Algarve e da RUA FM.

