Publicado em 27 Outubro 2017 por RUA

O CIAC, em parceria com a Biblioteca da Universidade do Algarve, promove a conferência “A Desestereotipização do Desenho” por Maria Leticia Vianna (Universidad Três Fronteras – Paraguai). O evento terá lugar no dia 31 de outubro de 2017 (3ª feira) às 15h30 no Anfiteatro 0.4 do Complexo Pedagógico do Campus da Penha.

MARIA LETICIA RAUEN VIANNA, natural de Curitiba, é Professora de artes e artista visual. Doutora em Arte, com tese na linha de pesquisa Arte-Educação, pela ECA/USP & Sorbonne (2000) como bolseira CAPES. Lecionou em Instituições como a Universidade do Estado do Rio de Janeiro-UERJ e a Universidade Estácio de Sá. Presentemente é coordenadora dos Cursos de Mestrado e Doutorado em Artes Visuais na Universidad Três Fronteras, no Paraguai. Possui diversos artigos publicados em periódicos especializados e também no meio digital.

