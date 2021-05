Concurso desafia jovens a produzirem filmes curtos sobre Desenvolvimento Sustentável

Publicado em 18 Maio 2021 por RUA FM

A Oikos lança hoje o concurso “Mostra ODS” para elaboração de filmes curtos sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que vai premiar escolas e estudantes desde o ensino básico ao secundário.

Está aberta a competição de filmes curtos sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), destinada a todos os estudantes do ensino básico e secundário com idades entre os 12 e os 21 anos.

Os jovens são convidados a elaborar microfilmes sobre os ODS, mediante registo de vídeo, que pode ser feito com a utilização de quaisquer tipos de media (câmaras digitais, telemóveis, entre outros).

As “curtas” realizadas pelos participantes deverão ter uma duração máxima de 3 minutos e centrar-se nos temas abordados nos ODS.

O concurso “Mostra ODS”, promovido pela Oikos – cooperação e desenvolvimento, visa a produção de inovadores instrumentos audiovisuais, capazes de fomentar a criação de espaços alternativos de diálogo e debate e de contribuir para uma população mais informada, mais sensibilizada e mais mobilizada para a questão dos ODS.

Os filmes vencedores integrarão um conjunto de exposições que percorrerão o país.

Há prémios significativos para os(as) vencedores(as) do concurso:

– 1º Prémio – Material audiovisual no valor de €750

– 2º Prémio – Material audiovisual no valor de €500

– 3º Prémio – Material audiovisual no valor de €250

A escola do(a) participante vencedor(a) do concurso também receberá material audiovisual no valor de €500.

As submissões dos vídeos a concurso decorrerem até ao dia 31 de Julho de 2021, após inscrição no blogue do concurso em mostraods-oikos.blogs.sapo.pt.

A seleção do vídeo vencedor será feita num processo com 3 fases:

1º – Votação pública através da página de facebook da Oikos, que selecionará os 20 vídeos preferidos pelo público (semifinalistas);

2º – Júri interno da Oikos reduz os semifinalistas para metade selecionando os 10 melhores vídeos.

3ª – Júri externo envolvendo jovens, ativistas, profissionais dos media e professores seleciona os 3 vídeos premiados.

O concurso ‘Mostra ODS’ insere-se no âmbito de um projeto de educação para a cidadania global com o mesmo nome e tem financiamento do Camões, I.P.