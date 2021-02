Concurso de fotografia “Marca do Património Europeu – A Europa começa aqui!” com inscrições abertas

Publicado em 25 Fevereiro 2021 por RUA FM

A Marca do Património Europeu (MPE) é uma iniciativa da Comissão Europeia para melhorar o conhecimento da história, património e valores europeus comuns. O objetivo da MPE é enfatizar e reforçar o sentimento de pertença à União entre todos os cidadãos europeus, especialmente os jovens.

A Marca do Património Europeu transforma as antigas fronteiras em pontes, encoraja o diálogo intercultural e cria um sentimento de pertença a uma Europa unida.

O Promontório de Sagres foi distinguido com a Marca do Património Europeu, em 2015, não apenas pelo seu lugar ímpar na História da expansão, da cultura, da ciência, da exploração e do comércio europeus, mas também pela riqueza da paisagem cultural que lhe está associada. Em Portugal, foram ainda distinguidos com a MPE, os seguintes sítios ou bens patrimoniais: A Carta da Abolição da Pena de Morte (na Torre do Tombo), a Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra e o Património Cultural Subaquático dos Açores.O concurso de fotografia é uma das atividades educativas e promocionais do projeto europeu EHL@N – uma rede de cooperação de cidades e lugares da Marca do Património Europeu.

O organizador do concurso é o consórcio do projeto, EHL@N representado pelo líder do projeto ‘Burghauptmannschaft Österreich’ – Palácio Imperial de Viena e a Associação dos Sítios da Marca do Património Europeu (MPE).O objetivo do concurso é promover os valores fundamentais da MPE baseados nos princípios da liberdade, democracia, respeito pelos direitos humanos, diversidade cultural e linguística, tolerância e solidariedade, que são representados pela Marca do Património Europeu e os locais por ela homenageados.

O tema do concurso centrar-se-á nos sítios da MPE – eventos que aí se realizam e todo o tipo de atividades de promoção do património europeu. As fotografias devem ser acompanhadas de uma narrativa pessoal em relação ao Sítio e aos valores com eles relacionados.

O concurso é aberto ao público – cidadãos de todos os países podem participar no concurso, respeitando todos os requisitos formais e técnicos. O concurso está aberto a todos os amadores e fotógrafos profissionais interessados. Os participantes serão qualificados em duas categorias etárias: jovens – abaixo dos 30 anos (incluindo 30) e adultos – acima dos 31 anos.

Duração do concurso: 15 de fevereiro de 2021 – 14 de março de 2021. As fotografias pré-selecionadas pelo Júri (20 em cada categoria etária) serão apresentadas a um público alargado que, no processo de votação pública na página eletrónica do projeto, selecionará os vencedores em ambas as categorias etárias. Juntamente com o início do concurso de fotografia, será lançado na página eletrónica do EHL@N www.ehl-network.eu.

Os resultados da votação serão anunciados a 9 de maio de 2021 na página eletrónica e meios de comunicação social do Organizador do Concurso e nas páginas eletrónicas das instituições europeias que fazem parte do Júri. Os vencedores receberão um prémio monetário no valor de 500 EUR.

“Ao fotografar tornará visível o que, sem si, talvez nunca tivesse sido visto”. – Robert Bresson.

As questões relativas ao concurso e pedido de informações adicionais devem ser enviadas ao Secretário do concurso (organizado pela Cidade de Lublin – parceiro do projeto EHL@N):

Katarzyna Czerlunczakiewicz, email:kczerlunczakiewicz@lublin.eu

Michal Trzewik, email: mtrzewik@lublin.eu

As Regras do Concurso e o Formulário de Candidatura estão disponíveis em http://www.cultalg.pt/