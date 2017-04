Concurso de Fado Cerveja Sagres Concelho de Vila do Bispo está de volta

Publicado em 21 Abril 2017 por RUA

No próximo fim-de-semana arranca mais uma edição Concurso de Fado Cerveja Sagres Concelho de Vila do Bispo, iniciativa que se prolonga até ao dia 27 de maio.

Neste âmbito, nos dias 29 e 30 de abril, o Centro Educativo Comunitário Multisserviços de Budens e o Salão da Igreja N.ª sr.ª do Perpetuo Socorro, em Burgau, recebem a 1.ª e 2.ª eliminatórias, respetivamente, pelas 21h30.

Este ano final está agendada para o dia 27 de maio, no Salão de Festas da Sociedade Recreativa de Barão de São Miguel, que conta com o fadista convidado Camané.

A entrada para as eliminatórias e semifinal é livre. Para a final, os bilhetes estão à venda no Centro Cultural de Vila do Bispo, podendo ainda ser adquiridos no próprio dia, no local do espetáculo.

Entretanto, os fadistas interessados em participar neste concurso poderão continuar a fazer gratuitamente a sua inscrição por correio – Centro Cultural de Vila do Bispo, Largo do Município, 8650-407 Vila do Bispo; por telefone 282 630 600, por fax 282 639 325, por correio eletrónico: tania.lucas@cm-viladobispo.pt e ainda pessoalmente nos serviços da cultura a funcionarem no Centro Cultural.

As normas de participação bem como a ficha de inscrição e declaração de responsabilidade (para concorrentes com idades inferiores a 18 anos) encontram-se disponíveis no site da Câmara Municipal de Vila do Bispo: http://www.cm-viladobispo.pt/pt/agenda/2445/inscricoes-para-concurso-de-fado-cerveja-sagres-concelho-de-vila-do-bispo.aspx

O concurso, que divulga e projeta novos fadistas, atribui prémios de acordo com a avaliação feita por um júri. Assim o grande vencedor da vertente sénior receberá um prémio monetário no valor de € 1.000,00, o segundo € 500,00, o terceiro classificado receberá € 250,00 e os 4º e 5º classificados receberão € 150,00 cada. Relativamente à vertente juvenil, o vencedor receberá, também, um prémio monetário no valor de € 300,00, o segundo € 200,00 e o terceiro € 150,00.

Divulgar e estimular o gosto pelo Fado, Património Imaterial da Humanidade, dar a conhecer novos talentos musicais, assim como contribuir para o desenvolvimento cultural do concelho são alguns dos objetivos da Câmara municipal ao organizar esta iniciativa.