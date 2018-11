Concurso anual MILAGE APRENDER+ distingue melhores alunos do Básico e Secundário

Publicado em 15 Novembro 2018 por RUA

Com o intuito de promover a prática de aprendizagens inovadoras com recurso à plataforma gratuita MILAGE APRENDER+, e potenciar a aprendizagem móvel, utilizando smartphones ou tablets, o projeto MILAGE, coordenado pela Universidade do Algarve, está a prover no presente ano letivo (2018/19) a 1ª edição de um concurso que visa distinguir os melhores alunos do ensino básico e do secundário.

Todas as escolas nacionais podem propor alunos e professores. Pela primeira vez consideram-se três categorias a concurso.

A Classificação MILAGE APRENDER+: Alunos. Nesta categoria são reconhecidos os alunos e as respetivas escolas do ensino básico e secundário que ao resolverem exercícios de matemática do ano em que se encontram inscritos ficam melhor classificados.

Aluno Produtor MILAGE APRENDER+. Nesta categoria serão premiadas as três melhores equipas de alunos, orientados por professores, e as respetivas escolas, cujas fichas de exercícios sejam desenvolvidas durante o ano letivo 2018/19, para serem utilizadas por alunos utilizadores da aplicação MILAGE APRENDER+.

Professor Produtor MILAGE APRENDER+. Nesta categoria serão distinguidos três professores e as respetivas escolas que tenham contribuído, elaborando fichas de exercícios, durante o ano letivo 2018/19, para serem utilizadas por alunos utilizadores da aplicação MILAGE APRENDER+.

Embora esta seja a primeira edição oficial do concurso, é de realçar que no ano para ano as pontuações têm aumentado, o que significa que os alunos estão a resolver mais exercícios. No ano de 2017/18 já foram distinguidos alunos dos seguintes agrupamentos de escolas: Rio Tinto n.º3, em Rio Tinto; Manuel Teixeira Gomes, em Portimão; Casquilhos, no Barreiro; Dr. Francisco Sanches, em Braga, e de Santo António, em Santo António da Charneca.

O regulamento pode ser descarregado aqui