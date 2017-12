Concertos de Ano Novo pela Orquestra Clássica do Sul em Loulé

Publicado em 18 Dezembro 2017 por RUA

A 1 de janeiro, a Orquestra Clássica do Sul apresenta dois concertos no Cine-Teatro Louletano, pelas 16h00 e pelas 18h00, dando assim as boas-vindas a 2018. Dada a entusiástica adesão de público a este espetáculo de Ano Novo que já vem sendo habitual nesta sala de espetáculos, a Orquestra faz novamente, à imagem dos dois últimos anos, duas apresentações musicais de comemoração do advento do novo ano.

Contando mais uma vez com um maestro convidado – desta vez Robin O’Neil -, espera-se um espetáculo contagiante e pleno de vivacidade e envolvimento do público, à imagem dos dois concertos que a prestigiada Orquestra apresentou em Loulé no primeiro dia de 2017, os quais obtiveram um assinalável sucesso.

A Orquestra irá apresentar neste momento um repertório com peças de W. A. Mozart

(Abertura de “O Empresário” K. 486), E. Elgar (Salut d’Amour Op. 12), Dvorák (Suite Checa, Op. 39 - Finale – Furiant) ), F. Schubert (Rosamunde, D. 797 – Entr’acte nº 3), G. Rossini (Abertura de “Italiana in Algeri”) e J. Strauss II (Rosas do Sul, Op. 388 Perpetuum Mobile, Op. 257, Danúbio Azul, Valsa, Op. 314).

O concerto, que nasce de uma coprodução da Orquestra Clássica do Sul e Câmara Municipal de Loulé / Cine-Teatro Louletano, tem a duração aproximada de 70 minutos e os bilhetes têm um custo associado por pessoa de 10 euros.

Para mais informações e reservas os interessados podem contactar o Cine-Teatro Louletano pelo telefone 289 414 604 (terça a sexta-feira, das 13h00 às 18h00) ou pelo email cinereservas@cm-loule.pt. Além disso, podem consultar a sua página de facebook – www.facebook.com/cineteatrolouletano ou o seu renovado website http://cineteatro.cm-loule.pt, ambos em permanente atualização, existindo também a possibilidade de compra de ingressos nos locais aderentes ou on-line através da plataforma BOL, em https://cineteatrolouletano.bol.pt/