Concertos ao Entardecer estão de regresso

Publicado em 23 Maio 2017 por RUA

Depois de vários concertos realizados no período de outono e inverno, integrados na programação do 365 Algarve, o ciclo ‘Concertos ao Entardecer’ está de regresso em época alta.

Promovido pela ArQuente Associação Cultural, o evento decorre em Faro, na Galeria Arco (na Vila Adentro), e na Fortaleza de Sagres, que se preparam para proporcionar fins de tarde com música indie e pores do sol verdadeiramente fotográficos.

A primeira banda a atuar na edição de 2017 do ciclo ‘Concertos ao Entardecer’ é ‘Postcards’. O primeiro concerto decorre sábado, às 19h30 na Galeria Arco em Faro, com vista sobre a Ria Formosa, e o segundo na Fortaleza de Sagres, com o oceano Atlântico como cenário.

Postcards trata-se de uma banda dream pop composta por quatro amigos: Julia Sabra, Marwan Tohme, Pascal Semerdjian e Rany Bechara.

A banda fez digressões pela França, Reino Unido, outros países europeus e pelo Médio Oriente, tendo aberto concertos para nomes como Beirut e Angus and Julia Stone e tem atuado em vários festivais internacionais. Em 2017 regressam a Portugal com o novo trabalho “Here Before” que inclui o single ‘Black and White’. Esta é uma iniciativa integrada no DiVaM 2017 – Lugares de Globalização, o programa de Dinamização e Valorização dos Monumentos da Direção Regional de Cultura do Algarve.

Próximos Concertos ao Entardecer:

Em Faro (Galeria Arco):

Dia 3 de junho | 19h30 : Alright Ghandi

Dia 17 de junho| 19h30: Joana Barra Vaz

Dia 24 de junho| 19h30: João Hasselberg e Pedro Branco

Na Fortaleza de Sagres:

Dia 4 de junho | 18h : Alright Ghandi

Dia 18 de junho| 18h: Joana Barra Vaz