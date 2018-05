Concertos ao Entardecer estão de regresso com música portuguesa alternativa

Publicado em 24 Maio 2018 por RUA

Os Concertos ao Entardecer estão de regresso e a música portuguesa alternativa continua a ser a aposta da ArQuente.

Este ano o ciclo abre dia 26 de maio com Tomara. O mais recente projeto de Filipe Monteiro, que saiu detrás dos instrumentos e resolveu mostrar-se por inteiro, é apresentado em Faro este sábado, às 19h30, na sede da Arquente e domingo na Fortaleza de Sagres às 18h.

No dia 2 de junho é Mathilda, o alter-ego da jovem Mafalda Costa, quem promete impressionar o público, num concerto na ArQuente, marcado para o final do dia.

O Brasileiro Momo, que já passou pelo ciclo em 2015, é o senhor que se segue. Atua sábado (09 de junho) em Faro e domingo (10 de junho) em Sagres, à hora do costume.

A fechar o ciclo Beatriz Pessoa. Com um percurso que começou no jazz mas foi ganhando outros contornos, Beatriz apresenta em Faro, dia 16 de junho, e em Sagres, no dia a seguir, o seu mais recente trabalho discográfico, lançado em março desde ano.

“Estou rendida aos nomes que vão passar por cá este ano. São projetos com imenso valor e todos eles muito diferentes. Não percam mesmo!”, aconselha Teresa Silva, que lembra a importância deste ciclo para dar a conhecer ao público algarvio aquilo que de melhor se faz no panorama nacional no que respeita à música alternativa.

Há oito anos quando o ciclo arrancou o público ainda era tímido. Quase que se contavam-se pelos dedos os que eram fiéis à iniciativa e arriscavam passar o final do seu sábado na sede da ArQuente a ouvir música ‘fora da caixa’, enquanto os aviões rasgavam os céus e os comboios obrigavam a prestar ainda mais atenção aos concertos. Mas hoje, e depois de muita persistência e resiliência, tudo mudou e são cada vez mais os que confiam nas apostas musicais da ArQuente – Associação Cultural e aceitam passar bons finais de tarde a olhar a Ria Formosa enquanto o sol se esconde no horizonte.

“Quando começámos sabíamos que estávamos a “partir pedra” mas arriscámos, pois acreditávamos no valor daquilo que estávamos a fazer. Hoje, digo sem reservas, que valeu a pena” garante Teresa Silva, presidente da ArQuente.

Os Concertos ao Entardecer começaram por ser apenas em Faro, na sede da Associação, na Galeria Arco, na Vila Adentro, mas desde há uns anos que se estenderam até à Fortaleza de Sagres, graças ao apoio da Direção Regional de Cultura do Algarve. Através do programa DIVaM – Dinamização e Valorização dos Monumentos, a ArQuente leva boa parte das bandas que atuam na capital algarvia à Costa Vicentina, onde o imenso Oceano Atlântico serve de inspiração.

Em Faro (Galeria Arco):

Dia 26 de maio | 19h30: Tomara

Dia 02 de junho | 19h30: Mathilda

Dia 09 de junho | 19h30: Momo

Dia 16 de junho | 19h30: Beatriz Pessoa

Na Fortaleza de Sagres:

Dia 27 de maio | 18h: Tomara

Dia 10 de junho | 18h: Momo

Dia 17 de junho | 18h: Beatriz Pessoa