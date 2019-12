Concerto de Natal reúne 4 coros do Grupo Coral Ossónoba

Publicado em 12 Dezembro 2019 por RUA FM

A Igreja de São Pedro, em Faro, irá receber, no próximo domingo, 15 de dezembro, pelas 18:00, o habitual Concerto de Natal, protagonizado pelo Grupo Coral Ossónoba. A Câmara Municipal de Faro organiza este evento, pelo sétimo ano consecutivo, com entrada livre, oferecendo a todos os munícipes e visitantes um espetáculo único composto exclusivamente por peças de Natal.

O concerto irá reunir os quatro coros do grupo anfitrião: sob a direção da maestrina checa Verónika Rosová, os Mini Cantores d’Ossónoba e os Pequenos Cantores d’Ossónoba; sob a direção do maestro Paulo Sopa, o Ossónoba Coro Juvenil e sob a direção do maestro Nuno Sequeira Rodrigues, o Coral Ossónoba.

O Grupo Coral Ossónoba irá brindar-nos com um vasto repertório de canções alusivas à quadra, numa viagem pelo universo sonoro natalício, que inclui temas como “White Christmas”, “Freedom is coming”, “Linda Noite de Natal”, “Happy Christmas”, “Broas de Mel”, “Burriquito”, entre muitos outros.

Sobre o Grupo Coral Ossónoba

A origem do Coral Ossónoba remonta ao ano de 1980, na altura composto por um grupo de entusiastas da música coral dirigidos pelo Sr. Cónego José Pedro Martins. No seu memorável percurso, destacam-se o Festival de Coros de Faro, o Festival Internacional de Coros Cidade de Faro e os concertos anuais realizados em Espanha, Brasil, França e Suíça, que projetaram o Coral Ossónoba mundo fora. Recorde-se ainda a sua deslocação, em 2015, a Ceuta, para participar nas Comemorações oficiais da Conquista de Ceuta por El-Rei D. João I de Portugal.

Em 1995, nasceu o coro infantil “Pequenos Cantores d’Ossónoba”, pela mão do Maestro António de Jesus, como resposta a solicitações de filhos de elementos do Coral Ossónoba que também queriam cantar em grupo. Tem participado em diversos concertos pela região e pelo país inteiro e em 2007 foi parte integrante do Coro do S. Carlos na apresentação da obra Carmina Burana. Participou diversas vezes em Concertos Promenade com a Orquestra do Algarve e em 2013 iniciou a sua participação no “Sonho da Música”.

Seguiu-se a formação do “Ossónoba Coro Juvenil”, em 2002, como grupo feminino, com intérpretes saídas do coro infantil, enquanto as vozes masculinas ingressaram no Coral Ossónoba. Antes de se tornar num coro misto, em 2005, com apresentação oficial na Abertura de Faro- Capital Nacional da Cultura, o grupo feminino participou em diversos encontros de coros e concertos de Natal. Atualmente é constituído por cerca de 20 jovens entre os 14 e os 19 anos que tem participado em diversos eventos tais como o Solstício Musical, Sonho da Música e Chorus Fest, sendo também solicitada a sua participação em concertos de Natal. Em 2015 participou em diversos festivais e atuou em 25 concertos de elevado nível, em Itália, na região de Basilicata.

O mais recente grupo foi formado em 2016, com a denominação “Mini Cantores d’Ossónoba”, tendo tido sua estreia precisamente no Concerto de Natal desse ano.

O Grupo Coral Ossónoba, associação Cultural sem fins lucrativos, é hoje formado por cerca de 150 pessoas a cantar e a sua atividade estende-se por todo o país e também no estrangeiro.