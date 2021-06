Concelho de Olhão acolhe 28 concertos de artistas locais em junho e julho

Publicado em 02 Junho 2021 por RUA FM

Olhão volta a receber cultura, desta vez com música protagonizada por artistas locais, alguns de destaque nacional e internacional, no âmbito do projeto Bezaranha – programação cultural em rede que junta os 16 municípios do Algarve – já no próximo sábado, 5 de junho. Os espetáculos musicais, que se realizam sempre às 21h00, decorrem nos meses de junho e julho, ao vivo e ao ar livre, ou através das plataformas digitais. Viviane é uma das estrelas que dará a conhecer os seus últimos sucessos, ao lado de Domingos Caetano e Fernando Leal, na noite de 3 de julho, no Largo da Restauração, na cidade cubista. Mas haverá muito mais para ver e ouvir!

Entre os dias 5 de junho e 30 de julho, passam pelos vários palcos físicos e digitais artistas olhanenses de vários estilos musicais e para todos os públicos. Alguns exemplos são: Viviane, Domingos Caetano (Íris), Fernando Leal, Luís Guilherme, Contra Corrente, The Black Teddys, Insane, Reverse, Hernâni Kalash, Infante, Denzel, Ricky B, 33 LM, Quintento Sulla’a Corda, Luís Conceição, M90, Jorge Alves, Susana Neves e Luís Infante.

Podes conferir a seguir os nomes que estarão presentes no festival, assim como suas datas e localidades:

Arranque: 5 de Junho, no Largo da Igreja em Moncarapacho:

– M90, Jorge Alves, Susana Neves e Luís Infante.

11 de Junho, no Largo da Restauração, em Olhão:

– Quinteto Sull’a Corda e Luís Conceição.

12 de Junho, no Largo da Igreja local, em Pechão:

– Reverse, Hernâni Kalash e Infante.

19 de junho, na Escola EB 2,3 João da Rosa, na Freguesia de Quelfes:

– Contra Corrente, The Black Teddys e Insane.

26 de Junho, no Polidesportivo, na Fuseta:

– Denzel, Ricky B e 33 LM.

03 de Julho, no Largo da Restauração, em Olhão:

– Viviane, Domingos Caetano e Fernando Leal.

10 de Julho, na Praceta de Agadir, em Olhão:

– Encerramento ao vivo com Luís Guilherme

A programação online, que será transmitida na página de Facebook do Município de Olhão e do Bezaranha, apresenta as atuações de Cristiano Martins (13 de junho), Lord Vegan (18 de junho), Luís Francês (25 de junho), Mel (2 de julho), Luís Correia (9 de julho), King Bizz (16 de julho), Gerações (23 de julho), Fábio Lagarto (24 de julho) e Viriato Muata (30 de julho).

O projeto “Bezaranha – Há ventos que vêm por bem!” é promovido em parceria com os 16 municípios algarvios e a Direção Regional da Cultura e abrange um conjunto de iniciativas e eventos culturais em todos os concelhos, contribuindo desta forma para apoiar os artistas locais de cada município, realizando também itinerâncias entre concelhos.

Para além disso, tem como objetivo a valorização do território, nomeadamente com a promoção de eventos ao ar livre o que, por um lado, permite adaptar os eventos às condicionantes da realidade pandémica e, por outro, programar a atividade cultural nos monumentos, em locais históricos e mesmo em locais não convencionais. Com este projeto pretende-se, também, dinamizar o turismo cultural e captar novos públicos e visitantes para a região, como contributo para a atividade turística e combate à sazonalidade.