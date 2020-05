Concelho de Loulé vai ter Cancioneiro Popular

Publicado em 07 Maio 2020 por RUA FM

A Câmara Municipal de Loulé, em parceria com a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, está a trabalhar na edição do Cancioneiro Popular do Concelho de Loulé.

Este Cancioneiro pretende identificar os poetas populares vivos do concelho de Loulé, procedendo à recolha da sua produção literária, para posterior análise e seleção pela equipa liderada pelo Prof. João Minhoto Marques.

Quem escreve poesia pode participar nesta obra desde que tenha nascido no concelho de Loulé ou aqui viva há pelo menos 25 anos. Os participantes terão de enviar até 25 poemas inéditos escritos em língua portuguesa, de acordo com a norma do português europeu, para o correio eletrónico cancioneiro.loule@gmail.com, com a seguinte informação: nome completo do poeta; nome autoral, ou seja, o nome que deseja que possa figurar na publicação; morada, com a indicação da freguesia; número de telefone ou telemóvel; endereço de correio eletrónico. A data limite de receção dos trabalhos é o dia 15 de junho.

A Autarquia lança, assim, o desafio a todos os que escrevem poesia para que enviem os seus textos.

Esta é mais uma iniciativa da Câmara Municipal de Loulé que tem por objetivo a preservação e promoção deste património cultural e identitário do concelho, dando a conhecer autores muitas vezes desconhecidos do público mas que contribuem também com o seu trabalho poético para a valorização cultural de Loulé, das suas gentes e tradições.