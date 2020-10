Companhia Nacional de Bailado estreia “Primeira Vez” no Teatro das Figuras em Novembro

Publicado em 30 Outubro 2020 por RUA FM

Em Novembro, a programação do Teatro das Figuras, em Faro, integra teatro, poesia, palestras, música e a estreia absoluta de PRIMEIRA VEZ pela Companhia Nacional de Bailado, no dia 14, às 21H30, com coreografias de Marco da Silva Ferreira e do antigo primeiro bailarino da CNB, Filipe Portugal, num programa em que o coletivo é um impulso para explorar a resiliência e a memória dos corpos que dançam. Em CORPOS DE BAILE evoca-se a imagem de corpos que se destroem e reconstroem através da dança, destacando-se a mestria do corpo, o seu potencial de plasticidade e um colectivo de resiliência associado a juventude, minoria, rebeldia e utopia, ao som das composições de Valentina Magaletti, numa coreografia sonora entre o techno minimal e o mantra. TEU CORPO MEU ECO parte da reflexão sobre ideias, musicas e movimentos inscritos num percurso que, a partir de um processo de transformação, propõe outras leituras através da coreografia, da musica e dos figurinos, que povoam o percurso de Filipe Portugal.

Além do bailado, o teatro, em particular o comunitário, destaca-se fortemente na programação de Novembro do Teatro das Figuras. Na sexta-feira 6 estreia TEATRO DE VIZINHOS, um projeto em que a arte é um veículo de transformação social. Orientado por Miguel Martins Pessoa, do JAT – Janela Aberta Teatro e consultoria de Edith Scher, diretora do projeto Matemurga, música, encenadora e uma das referências mundiais do Teatro Comunitário, TEATRO DE VIZINHOS surge após a apresentação de vários projetos comunitários de curta duração, em que os participantes e o Município de Faro/Teatro das Figuras manifestaram um forte interesse em continuar com a prática do teatro comunitário. Esse interesse é reforçado, no sábado 21, em CORTES DE FARO, uma encomenda do Teatro das Figuras, que leva a palco o resultado conjunto da pesquisa histórico-social de Rui Catalão e grupos de participantes do concelho de Faro. As cortes gerais, que tiveram o seu apogeu entre os séc. XIII-XV, tinham uma duração aproximada de um mês, durante o qual clero, nobreza e povo se reuniam separadamente e no final apresentavam as suas petições. Na transposição para a sociedade atual verifica-se a manutenção de grupos entre as comunidades, em que alguns sofrem devido ao isolamento e à falta de soluções. Na transposição para a sociedade actual verifica-se a manutenção de grupos identitários entre as comunidades e o espectáculo CORTES DE FARO propõe-se trabalhar com estes grupos e deste modo, mostrar a sua visão, as suas inquietações e as suas problemáticas sobre a cidade e o território.

As propostas de teatro encerram no dia 28, com a antestreia de ATLÂNTICO, uma co-produção Copa-cabana, Teatro Nacional D. Maria II e Festival Citemor com o Teatro das Figuras, que parte de uma viagem de cruzeiro de Portugal em direção ao Brasil. O percurso entretanto convertido em rota de férias foi trânsito de corpos escravizados e de marinheiros obrigados a explorar o denominado “Novo Mundo”, lugar de fábulas e monstros, desafios e superações. O autor, Tiago Cadete, é um artista português que tem vivido entre Portugal e o Brasil e cujo trabalho se situa nas fronteiras entre as artes performativas e as artes visuais.

Novembro tem ainda espaço para dois ciclos: no dia 10, a poesia dá mote a KILAVRA, um projeto de palavra dita, com sonoridades electrónicas criadas ao vivo e no dia 16, o ciclo de palestras online VIDAS COM ARTE, convida o encenador Ricardo Pais, com transmissão em direto no canal de Youtube do Teatro das Figuras.

Informação completa sobre a programação, estão disponíveis no sítio de Internet do Teatro das Figuras.

TEATRO DAS FIGURAS

www.teatrodasfiguras.pt | Facebook | Instagram