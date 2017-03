Comissão Europeia recebe 133 candidaturas ao concurso de ideias da Bolsa do Empreendedorismo

Publicado em 07 Março 2017 por RUA

A fase de candidaturas para o concurso “Elevator Pitch – Ideias de Marcam” – o primeiro momento da “Bolsa do Empreendedorismo 2017” – ficou marcada pela submissão de 133 ideias de negócio. Durante aproximadamente um mês, de 27 de janeiro a 26 de fevereiro, foram muitos os empreendedores que não perderam a oportunidade de participar na iniciativa promovida pela Representação da Comissão Europeia em Portugal e que tem como objetivo promover o empreendedorismo e apoiar boas ideias a ganhar forma.

Estes 133 projetos submetidos envolvem nas suas equipas cerca de 350 candidatos e são provenientes de 16 distritos, o que mostra uma grande cobertura do país. Os distritos com maior número de candidaturas são Lisboa, Porto, Aveiro, Setúbal, Coimbra e Braga. Refira-se, ainda, a receção de projetos oriundos da Alemanha e do Brasil.

As talks de esclarecimento promovidas pela Representação da Comissão Europeia em Portugal – uma das novidades da edição deste ano – foram outros dos aspetos que marcaram esta primeira fase e que ajudaram muitos dos empreendedores a esclarecer dúvidas no processo de candidatura.

As sete sessões promovidas – em Lisboa, Aveiro, Évora, Amarante, Porto, Coimbra e Faro – contaram com mais de 400 participantes. A organização irá, agora, selecionar os 16 finalistas, que receberão, posteriormente, apoio e formação para desenvolver e apresentar a sua ideia de negócio. Os dois vencedores serão anunciados a 9 de maio, Dia da Europa, durante o evento da “Bolsa do Empreendedorismo 2017”, que se realizará em Lisboa, e serão premiados com 5.000 euros/cada.