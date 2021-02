Comemorações do 33º aniversário da cidade de Loulé realçam iniciativas e projetos implementados no último ano

Publicado em 02 Fevereiro 2021 por RUA FM

Loulé celebrou segunda-feira, 1 de fevereiro, o 33º aniversário de elevação a cidade. As habituais cerimónias que marcam ano após ano esta data deram lugar a um programa exclusivamente online.

“Infelizmente este ano não podemos comemorar este dia da mesma forma que comemorámos em edições anteriores, temos que nos adaptar a esta circunstância difícil da pandemia, mas aqui estamos para vos dizer que Loulé é uma terra que tem evoluído muito nos últimos 33 anos”, disse o presidente da Câmara Municipal de Loulé numa mensagem publicada no Facebook do Município.

A gestão da crise sanitária e socioeconómica tem marcado a ação da Autarquia e dos seus recursos humanos ao longo do último ano. Desde março de 2020, os serviços passaram a funcionar “numa lógica de ajuda às pessoas que foram surpreendidas com este novo vírus, o Município de Loulé tem feito um trabalho muito importante para encarar este problema de saúde pública”. Neste vídeo em que Vítor Aleixo se dirige aos louletanos é elencado um conjunto de iniciativas promovidas pela Câmara Municipal de Loulé no combate à COVID-19.

Na área da saúde são referidas medidas ligadas à criação de equipamentos de apoio à prevenção e combate à SARS-Cov2, como a área dedicada a doentes respiratórios de Loulé (ADR), as zonas de apoio à população (ZAP) ou a implementação do Drive-Thru no Estádio Algarve, pioneiro na região. Destaque também para as ações de rastreio com a testagem em massa em lares e escolas do concelho.

Em termos sociais, no vídeo onde o presidente da Autarquia faz um balanço do último ano, constam também alguns dos importantes instrumentos de apoio à população neste contexto pandémico. De realçar, a criação das linhas telefónicas Loulé Solidário, Apoio Médico Escolar (AME) e Educação Solidária, o apoio alimentar através do refeitório social e da entrega de cabazes e ainda a utilização do programa georeferência para verificar as necessidades da população isolada do interior do concelho durante o período de confinamento.

As vicissitudes desta pandemia para a economia local também não foram esquecidas e o presidente Vítor Aleixo sublinhou, neste dia de aniversário da cidade, o conjunto de respostas de apoio ao tecido empresarial desenvolvidas pelo Município, nomeadamente às micro, pequenas e médias empresas, em complemento com as medidas governamentais. Deste programa fazem parte iniciativas como a isenção de rendas e taxas municipais, o aumento da zona de esplanadas, a supressão do estacionamento pago, a gratuitidade dos transportes públicos urbanos e ainda as campanhas para estimular o comércio como “O Comércio sempre Aberto” ou “Do Restaurante à Janela do Táxi”.

Mas nesta mensagem, o autarca quis transmitir também a ideia de que, apesar das restrições e da nova realidade que o COVID-19 trouxe, o Município não tem parado o trabalho em termos de investimento público. “No último ano conseguimos concretizar um conjunto de obras públicas municipais que são muito importantes para a requalificação e o futuro da nossa cidade”, realçou. É o caso da reabilitação profunda de que foi alvo a Rua Humberto Pacheco (artéria de acesso ao Cemitério), a remodelação da Rua Frei Joaquim de Loulé (artéria que faz a ligação entre a rotunda aos combatentes e a zona nascente da cidade), a criação do CREPC – Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, a segunda fase o Parque Municipal, a criação do Parque de Estacionamento de acesso gratuito na zona da Cássima ou a reabilitação de espaços públicos na Urbanização Mira Serra.

Quanto aos desafios que se colocam à cidade no futuro, o responsável municipal frisou o trabalho realizado com vista à adaptação às alterações climáticas, à transição energética e à gestão sustentável da água.

“Iremos continuar a trabalhar para todos, com os olhos postos no futuro, e sempre com o grande sentido daquele que é o nosso presente”, concluiu o presidente da Câmara Municipal de Loulé.

De referir que o 33º aniversário de Loulé ficou marcado também pela celebração dos 10 anos da reabertura do Cineteatro Louletano que marcou um momento de viragem na vida deste Cineteatro e na sua programação pelo que o pianista Mário Laginha voltou a pisar este palco, ao lado de Bernardo Moreira e Alexandre Frazão, para celebrar a cultura em Loulé. Um momento especial que foi acompanhado em streaming, através do YouTube do Município.