Começa nesta segunda-feira (21) o 10º Algarve Design Meeting, em Faro!

Publicado em 17 Junho 2021 por RUA FM

Inicia-se na próxima segunda-feira (21) o Algarve Design Meeting, na Capital Internacional do Design: Faro. Até sábado (26), o evento tem espaço na Fábrica de Cerveja da cidade e conta com atividades diversas, tais como conferências, exposições, oficinas, alumni talks, além do conhecido festival de videomapping.

Apesar de ter sido cancelado para o ano de 2020 devido ao confinamento, o ADM chega em 2021 para a sua 10ª edição, sendo organizado pela Universidade do Algarve, com parceria da Câmara Municipal de Faro e da Associação Nacional de Designers.

A abertura do evento decorre na segunda-feira, às 18h, com a inauguração das exposições em seguida, e também uma festa de inauguração no espaço lounge da Fábrica.

Programação:

Durante a semana, a programação do Algarve Design Meeting traz atividades variadas.

Exposições: Disponíveis todos os dias, as exposições decorrem nos mais diversos pisos e salas, abertas ao público a partir das 10h até as 22h30.

Oficinas: Ocorrendo na terça (22), quarta (23) e quinta-feira (24), as oficinas tomam espaço em duas sessões: 9h30 e 14h.

Alumni Talks: Realizadas na quinta-feira (24), as oratórias irão decorrer das 21h às 22:30.

Conferências: Sexta-feira e sábado, a Sala de Conferências dá espaço, a partir das 14h30, à conferências realizadas por professores da ESEC-UAlg, presenciando um debate final. A inscrição é gratuita e obrigatória, e pode ser realizada aqui.

Cinema: Na terça-feira (22), o Pátio da Fábrica da Cerveja recebe uma sessão exclusiva de cinema, com o apoio do curso de Imagem Animada da Universidade do Algarve.

Performances musicais: Todos os dias, a partir das 17h, o espaço Lounge recebe diversos músicos, com performances especiais para o evento.

Lojas Pop Up: Durante todos os dias do evento, estarão disponíveis duas Lojas Pop Up, com roupas, joias, artesanato e muito mais.

Videomapping: O evento será concluído no sábado (26), às 22h, com uma mostra de vários projetos de videomapping, tendo espaço na igreja da Sé, em Faro.

Informações, programação, contactos e atualizações disponíveis no Site e Facebook do ADM2021.