Começa a animação de verão do município de Albufeira

Publicado em 17 Junho 2021 por RUA FM

Esta sexta-feira, dia 18 de junho, arranca a Animação da época balnear do Município de Albufeira. Este ano, devido à situação pandémica, a animação de rua realiza-se em formato volante, três

vezes por semana (quartas, sextas e sábados), das 20h00 às 22h30, até à primeira quinzena de setembro. A oferta musical é diversa e o reportório promete animar as zonas mais turísticas da cidade, com sons que vão da música tradicional portuguesa ao Jazz.

Programação

Às 20h00, a Fanfarra dos BVA atua na Avenida Sá Carneiro, entre o Jardim de Montechoro e a rotunda da Oura. Pelas 21h30, desloca-se para a baixa da cidade, dando início à sua atuação a partir da zona pedonal da Avenida da Liberdade (antiga estação dos autocarros), passando pelo Largo Eng.o Duarte Pacheco, Rua 5 de Outubro, Rua Cândido dos Reis, Cais Herculano, Praça dos Pescadores e Pau da Bandeira com a promessa de animar residentes eturistas que se encontrem nas esplanadas ou a passear na zona.

A animação decorre às quartas, sextas e sábados, das 20h00 às 22h30, passando sempre pelos mesmos locais. Bandas de metais, fanfarras, ranchos folclóricos entre outros formatos musicais fazem parte do programa, que se prolonga até à primeira quinzena de setembro, com reportórios que vão da música tradicional portuguesa ao jazz.

No sábado, 19 de junho, é a vez de os Batukalgarve mostrarem a sua música. Até ao final do mês de junho estão ainda agendadas as seguintes atuações: dia 23 (quarta-feira) – Banda Filarmónica de S. Brás de Alportel; dia 25 (sexta-feira) – Rancho Folclórico de Albufeira e dia 30 (quarta-feira) – Banda Ruído à Portuguesa.

Em comunicado, o presidente da Câmara Municipal de Albufeira sublinhou que “apesar das circunstâncias, é preciso continuar a trabalhar para que Albufeira continue a ser reconhecida por saber receber bem quem nos visita. Todos os anos, durante o verão, a baixa da cidade é palco privilegiado para dar a conhecer os nossos artistas locais, a etnografia e a cultura popular nas suas diversas expressões artísticas, situação que ficou comprometida com a pandemia”.

Segundo o comunicado, a Câmara Municipal de Albufeira afirmou ter sido necessário “encontrar uma estratégia diferente que assenta na preocupação de evitar aglomerados que

propiciam a propagação do vírus e que passa por, em vez de promover os habituais espetáculos no palco fixo do Largo Eng.o Duarte Pacheco, levar a animação aos locais onde se encontram as pessoas” explicou José Carlos Rolo.