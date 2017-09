Clube Recreativo Infante de Sagres com nova sede em breve

Publicado em 15 Setembro 2017 por RUA

O Clube Recreativo Infante de Sagres (CRIS) está mais perto de ter nova sede.

Adelino Soares, presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo, e Mário Guerreiro, da Regulconcrete, Construção Civil e Obras Públicas, S.A. assinaram o contrato de empreitada de alteração e ampliação das instalações (propriedade da autarquia) da futura sede do Clube esta quarta-feira, 13 de setembro.

A obra terá um custo total 869.103,67 euros. Tendo em conta o valor da empreitada, o procedimento será agora enviado para fiscalização prévia do Tribunal de Contas, prevendo-se o inicio da obra a curto prazo, cujo período de execução é de 365 dias.

Recorde-se que a nova sede do CRIS irá funcionar nas antigas instalações da Escola Primária nº 1 de Sagres, cujo edifício será alvo de reabilitação profunda sendo complementado com um pavilhão multiusos a construir de raiz.

No Bloco A (edifício reabilitado) irão funcionar as instalações da sede do CRIS e no Bloco B (pavilhão multiusos construído de raiz) irá desenvolver-se todo o programa cultural e desportivo da localidade de Sagres.