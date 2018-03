Club Farense recebe cerimónia de formatura de novos médicos da UAlg

Publicado em 09 Março 2018 por RUA

Este sábado, dia 10 de Março, às 17h00, o Club Farense, recebe a cerimónia de formatura dos alunos do 5º Mestrado Integrado em Medicina da Universidade do Algarve (UAlg), que simboliza um ponto de partida para os médicos formados no Algarve. Os médicos formados pela UAlg receberam formação superior, em estreita ligação com docentes e cientistas da UAlg e de instituições internacionais, bem como com especialistas em medicina geral e familiar (MGF) da região Algarvia e especialistas dos Hospitais de Faro, Portimão, Litoral Alentejano, Évora, Garcia de Orta, Santa Maria, Beatriz Ângelo e Setúbal. O Mestrado Integrado em Medicina da Universidade do Algarve caminha para a sua 10ª edição, tendo formado até ao dia de hoje cerca de 160 médicos, que se encontram a praticar Medicina a nível nacional e internacional. É um curso inovador em Portugal, e o primeiro curso de Medicina com 4 anos para pós-graduados na Europa, fora da Reino Unido e Irlanda. Segue uma filosofia de ensino inovadora, centrada na aprendizagem baseada em problemas, testada e comprovada por reputadas universidades internacionais. Esta inovação reflete-se numa aprendizagem ativa, com grande proximidade entre os alunos e a comunidade que futuramente irão servir. Reflete-se ainda numa forte aposta na investigação, proporcionando aos alunos e futuros médicos um contato privilegiado e único no país com a investigação básica e clínica.