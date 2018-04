“Clássicos em Milreu” – Ciclo de palestras nas Ruínas Romanas

Publicado em 10 Abril 2018 por RUA

No próximo dia 13 de abril, às 18h, realiza-se nas ruínas romanas de Milreu, a primeira palestra do ciclo «Clássicos em Milreu», intitulada «Na cama e à mesa no Império Romano: o Satyricon de Petrónio e os escândalos dos “Césares” de Suetónio», e que será proferida por Delfim Ferreira Leão e José Luís Brandão, professores da Universidade de Coimbra.

Marcado por forte carga erótica, o Satyricon de Petrónio, em especial o episódio conhecido como Festim de Trimalquião, constitui uma preciosa fonte de informação sobre o imaginário popular citadino da época neroniana, bem como sobre a tensão entre o ambiente (pretensamente) civilizado e as marcas de uma existência agreste que teimam em emergir no contexto convivial. Apesar de ser uma obra de ficção, estabelece frequentes conexões históricas com a Roma do séc. I, através da paródia de situações e eventos e da caricatura a imperadores e outras figuras públicas. O cruzamento com a obra de Suetónio permite, assim, uma vívida recomposição dos bastidores do poder, seja no domínio da intimidade, seja ainda na animada descrição de banquetes e de outras formas de exprimir uma cultura vibrante e intensa.

Esta iniciativa resulta da colaboração entre a Direcção Regional de Cultura do Algarve, a Universidade do Algarve, a Associação Portuguesa de Estudos Clássicos e a CIVIS, e é coordenada pela Professora Doutora Adriana Nogueira, da FCHS/UAlg.

A participação é gratuita, condicionada às vagas existentes e por ordem de chegada.