Cineteatro Louletano traz surpresas em abril

Publicado em 01 Abril 2021 por RUA FM

Em abril, eventos mil, marcados pelo regresso das principais salas de espetáculos ao regime presencial, algo que ocorrerá – se tudo correr como esperado – no dia 19. A programação de abril é um “híbrido” que junta eventos online até dia 10 e depois o regresso aos eventos com público, ainda que condicionados às medidas de higiene e segurança em vigor. E o Cineteatro Louletano traz-nos uma mão cheia de novidades.

Para começar, estende-se a rubrica “Cinema às quintas”, com o apoio do Loulé Film Office e curadoria de Rui Tendinha, com dois grandes filmes, “Corte de Cabelo”, um clássico de Joaquim Sapinho que fez furor nas salas de cinema portuguesas e “A Morte de Luís XIV”, um drama histórico de 2016 dirigido por Albert Serra e protagonizado por Jean-Pierre Léaud que estreou em Cannes em 2016. Em abril, os filmes do “Cinema às Quintas” podem ser vistos gratuitamente na página do Facebook do Cineteatro Louletano, entre as 19h00 e as 24h00.

Abril traz-nos ainda uma peça de Teatro encenada para vídeo, concebida por profissionais, “Desconfi(n)ados – Uma Curta-Metragem Teatral”, do Grupo de Teatro Comunitário – Quarteira Fora da Caixa, a 3 deste mês.

No dia 10, mais teatro, mas desta vez com influência da música, com a Companhia de Música Teatral. “O Céu por Cima de Cá” conta com um espetáculo às 17h00.

A fechar a programação online via Facebook do Cineteatro Louletano, também a 10, propomos música com “Encontro ao Piano”, num evento em que o cantor César Matoso se junta ao pianista Tiago Sequeira para um concerto intimista.

O dia 19 será especial, não só porque marca a reabertura das salas a nível nacional, mas também porque se assinala o 91º aniversário da sala mais antiga de Loulé e uma das mais antigas do Algarve, o Cineteatro Louletano. Assim, pelas 19h00, para celebrar o regresso do público a este recinto, há uma “musa” portuguesa com carreira internacional, Teresa Salgueiro. A ex-vocalista dos Madredeus traz-nos “Por Dentro do Silêncio”, com a sua presença discreta e delicada e uma voz extraordinária.

Pouco depois, a 23, a Dança invade o palco do Cineteatro, com a companhia In Tranz Yt. Uma formação jovem, de Vila Nova de Famalicão, que aposta nas criações próprias, bem como em reinterpretações de outras companhias e que tem vindo a ganhar asas em Portugal e no estrangeiro.

No dia seguinte, a 24, é a vez de o Festival de Harpa “invadir” o Auditório do Solar da Música Nova, com a talentosa harpista baseada no Algarve Helena Madeira e vários alunos do Conservatório de Música de Loulé Francisco Rosado e a 27, um dos espetáculos mais aguardados do ano, com uma atriz que dispensa apresentações: Eunice Muñoz junta-se em palco à sua neta e atriz Lídia Muñoz para nos trazer “A Margem do Tempo”, peça encenada por Sérgio Moura Afonso com que Eunice pretende, aos 92 anos, abandonar os palcos.

A 29, de novo a dança, com “Dias Contados”. A coreógrafa Elizabete Francisca retrata um drama que tem afetado muitos jovens, incluindo ela própria: a carestia da habitação e o flagelo dos despejos nas casas arrendadas.

A terminar, saímos em grande com a música. É o Dia Internacional do Jazz, a 30 de abril, com o CAL Jazz Collective.

Recorde-se que o Cineteatro é uma estrutura cultural no domínio das artes performativas da Câmara Municipal de Loulé, integrado na Rede Azul – Rede de Teatros do Algarve e na Rede 5 Sentidos.