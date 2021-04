Cineteatro Louletano reabre com concerto inédito de Teresa Salgueiro

Publicado em 16 Abril 2021 por RUA FM

Após o encerramento devido às regras do Estado de Emergência, o Cineteatro Louletano vai reabrir as portas com um concerto único protagonizado por Teresa Salgueiro. A ex-vocalista dos Madredeus, que se tornou independente enquanto cantora e produtora após a saída da banda em 2007, traz a Loulé um concerto exclusivo, encomendado pela Câmara Municipal de Loulé e Cineteatro Louletano para celebrar Abril, no ano em que se comemoram os 47 anos da “Revolução dos Cravos”.

“Para uma ocasião tão especial, como será sempre a celebração do 25 de Abril de 1974, tão marcante para a nossa história coletiva, a artista preparou, a convite da Câmara Municipal de Loulé, um espetáculo cujo alinhamento presta homenagem a autores que com o seu talento, a beleza e a força da sua música, da sua poesia e a sua capacidade de intervenção, marcaram decisivamente o nascimento da democracia em Portugal”, adianta o produtor da artista, Francisco Costa.

Refira-se que ao longo de mais de 30 anos, Teresa Salgueiro tem sido uma figura artística ímpar e uma das imagens emblemáticas de Portugal no mundo, ao nível da música.

Nomes tão distintos como José Carreras, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Carlos Núnez, Angelo Branduardi ou Zbigniew Preisner reconheceram Teresa como uma das grandes cantoras contemporâneas. Os últimos 13 anos correspondem ao período em que Teresa se dedicou à carreira a solo como intérprete e produtora.

O concerto de 19 de abril assinala um marco importante para a sala que acolhe Teresa Salgueiro: a comemoração dos 91 anos do Cineteatro Louletano, sala que abriu ao público em 1930, precisamente a 19 de abril. No âmbito dessas comemorações – e celebrando a possibilidade de realizar espetáculos presenciais – o mês de abril trará outros grandes espetáculos: a 23 de abril, três peças de dança contemporânea, pela Companhia In Tranz Yt; a 24, o primeiro Festival de Harpa do Algarve; a 25, um concerto inédito com Francisco Fanhais e Manuel Freire, dois grandes “Cantautores” de Abril; a 27, a despedida de palco da atriz Eunice Muñoz; a 29 de novo Dança, com a peça “Dias Contados” de Elizabete Francisca (estreou no D. Maria II); e a 30 de abril, CAL Jazz Collective no Dia Internacional do Jazz.

O Cineteatro tem o selo Clean & Safe e é uma estrutura cultural no domínio das artes performativas da Câmara Municipal de Loulé, integrado na Rede Azul – Rede de Teatros do Algarve e na Rede 5 Sentidos.