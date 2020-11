Cinema Italiano está de volta a Loulé

Publicado em 11 Novembro 2020 por RUA FM

A Festa do Cinema Italiano, que já vai na 13ª edição, está de regresso a Loulé, com um programa de 3 dias em que se junta os clássicos com produções da atualidade.

A Festa percorre múltiplas cidades em simultâneo, no Continente e nas Ilhas, de que são exemplo Loulé (único concelho no Algarve), Lisboa, Porto, Almada, Aveiro, Beja, Coimbra, Ponta Delgada e Angra do Heroísmo, entre outras.

Em Loulé, tal como em edições anteriores, o melhor do cinema italiano faz-se acompanhar de refeições… italianas. No Auditório do Solar da Música Nova não vão faltar a Burrata, a Pasta e Fagioli, a Panna Cota com framboesas ou a Sbrisolona (se quiser saber o que é, tem de ir lá).

São iguarias para juntar às receitas mágicas da película do realizador Federico Fellini, com “La dolce vita”(1974), sábado, 14 de novembro, às 16h00, com Anita Ekberg, Anouk Aimée e Marcello Mastroianni, ou ainda para acompanhar com o drama “Gli anni più belli”(2020) de Gabriele Muccino, sexta, 13 de novembro, às 19h00, filme que confunde a história do mundo com a de um grupo de amigos, num sopro de 40 anos.

Neste estímulo do palato e da visão, espaço ainda para a comédia com uma ante-estreia nacional: “Figli” (Manual de Sobrevivência para Pais, 2020), de Giuseppe Bonito, domingo, às 17h00, que nos traz as vivências tragicómicas de um casal que tenta sobreviver ao seu quotidiano – entre fraldas e amigos em crise.

As sessões de cinema têm um custo de 3 euros por pessoa. Já os cinejantares têm um custo de 15 euros e funcionam apenas mediante reserva, com uma lotação máxima de 25 pessoas (tendo em atenção as limitações de segurança, protocolo COVID-19).

As inscrições para os jantares deverão ser feitas com antecedência para o seguinte email: cinereservas@cm-loule.pt ou pelo telefone 289 414604.

Como habitualmente, os espetáculos no Auditório do Solar da Música Nova estarão sujeitos ao uso obrigatório de máscara, de acordo com as regras de higiene e segurança da DGS.

Recorde-se que o Cineteatro Louletano é uma estrutura cultural no domínio das artes performativas da Câmara Municipal de Loulé, integrado na Rede Azul – Rede de Teatros do Algarve e na Rede 5 Sentidos.