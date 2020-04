Cineclube de Faro propõe “Cinema à Janela”, Cine-Concerto e Cine-Conversas

Publicado em 17 Abril 2020 por RUA FM

O Cineclube de Faro convida os espectadores a espreitar a rua para uma sessão ao ar livre. Com o ciclo Cinema à Janela, o Cineclube quer fazer de cada varanda uma plateia, projetando filmes nas paredes da cidade. Três curtas-metragens de Charlie Chaplin compõem a primeira sessão, marcada para o dia 18, às 21h30, na Rua Camilo Castelo Branco. Priviligiando o cinema mudo, a iniciativa decorre aos sábados, à mesma hora, integrando as comemorações locais do 25 de Abril. Cabe aos farenses ajudar na programação deste ciclo, sugerindo filmes e locais de projecção através do e-mail cineclubefaro@gmail.com.

Ainda em homenagem a Chaplin, mas também aos sócios do Cineclube de Faro que nos deixaram fisicamente, comemoram o seu 64.º aniversário com um cine-concerto interpretado pelo músico português Charlie Mancini, que improvisa em live streaming a banda sonora para algumas curtas-metragens do autor. A sessão pode ser acompanhada via Youtube no site oficial, www.cineclubefaro.pt, às 15h de dia 26 de abril.

O mês de maio é dedicado às Cine-Conversas a partir de casa. Para tal, o Cineclube desafia o público a navegar pelas escolhas de realizadores portugueses e cineclubistas do mundo, que disponibiliza no seu site, e a escolher, até dia 28 de abril, quatro filmes para discutir via Whatsapp, às quartas-feiras. A programação será revelada até 30 de abril.

