Cineasta Hanspeter Ammann inaugura exposição inédita no Algarve

Publicado em 09 Outubro 2018 por RUA

A Galeria Trem, em Faro, vai acolher a inauguração de uma exposição inédita, com fotografias inspiradoras, de grande formato, em preto e branco, de Rocco, a mais recente fotonovela criada pelo cineasta e realizador Hanspeter Ammann, em colaboração com o fotógrafo italiano Matteo Pezzi. A inauguração está agendada para as 18h30 do dia 16 de outubro e estará patente ao público até ao dia 13 de novembro.

A iniciativa, organizada no âmbito da programação do curso de Artes Visuais da Universidade do Algarve, incluirá, ainda, o lançamento europeu do livro Rocco, bem como uma mesa redonda, moderada pela investigadora do Centro de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC) da UAlg, Ana Isabel Soares, em que participarão Hanspeter Ammann, Matteo Pezzi e Mirian Tavares.

Realizado na Malásia, com atores locais, e inspirado no filme de Visconti, Rocco e seus irmãos, trata-se de uma produção que combina elementos europeus e asiáticos de expressão artística e que nos convida a olhar e a imaginar. Mirian Tavares, coordenadora do CIAC, e Brian Curtin (Bangkok e Saigon) contribuíram com textos que refletem novamente uma abordagem asiática e europeia presente nos projetos artísticos e no vocabulário do artista.

Como escreveu Mirian Tavares “Rocco é uma obra que pede tempo, que é feita de imagens que se arrastam no tempo, seguindo outra lógica que não a do movimento contínuo e progressivo (…). O olhar amoroso de Visconti e de Pasolini está presente aqui – amor pelos personagens, amor pelos seus corpos e pela sua imperfeição. A câmara espreita e admira. A câmara acompanha delicadamente cada gesto e vai registando o movimento que se prolonga em cada nova foto.”

Workshop sobre o processo criativo com Hanspeter Ammann

Aproveitando a vinda de Hanspeter Ammann a Portugal, o CIAC oferece ainda a possibilidade de realizar um Workshop sobre o processo criativo com este conceituado artista. O workshop “Escolhas” realizar-se-á no dia 19 de outubro, entre as 14h00 e as 18h30, no Auditório 1.4 do Complexo Pedagógico, no Campus da Penha.

«Escolhas» surge no âmbito do Projeto internacional sediado no CIAC, Cultural Adventures – exploring connections, transactions and interactions between South West Europe and South East Asia, um projeto científico e de desenvolvimento artístico desenvolvido por este Centro, em colaboração com a Universidade de Tecnologia de Arquitetura e Design da King Mongkut Thonburi, nas áreas de comunicação visual e arte digital, com a mediação e colaboração do artista audiovisual Hanspeter Amnann.

Na primeira parte do workshop, os participantes terão a oportunidade de assistir à estreia do filme SUNDAY realizado pelo artista, em Portugal, em 2018, com a participação de Isabel Ruth e Joãozinho Costa. A segunda parte será dedicada a explorar os tipos de escolhas que se fazem quando se desenvolvem projetos criativos. Como escolhemos o que fazer e porquê? De que forma as nossas origens, histórias e culturas influenciam a nossa criatividade? Até que ponto compreendemos os fatores que afetam as escolhas criativas que fazemos?

A participação no workshop é livre, mas sujeita inscrição prévia aqui. Confere certificado de participação.