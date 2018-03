Cine-Teatro Louletano assinala Dia Mundial do Teatro com peça d’O Bando

Publicado em 26 Março 2018 por RUA

O Cine-Teatro Louletano assinala o Dia Mundial do Teatro com uma peça da prestigiada companhia de Teatro O Bando. “Isto não é a Europa” sobe aos palcos esta terça-feira, 27 março, pelas 21h30. Durante uma hora e dentro de um carro, atores, músicos e bailarinos querem pensar sobre os caminhos da Europa, os seus avanços e recuos, as acelerações e as grandes derrapagens, os acidentes e estragos, as pequenas quedas e vitórias no sinuoso percurso contemporâneo.

“Este carro é a Europa. E se a Europa é um carro, como é que o conduzimos?” – questionam.

Cruzando diversas linguagens artísticas, esta criação resulta do encontro entre atores do Teatro O Bando e do Collectif Le Nomade Village (Marselha, França), numa coprodução entre o Teatro O Bando, o Théâtre Massalia e o Collectif Le Nomade Village no contexto do projeto europeu Platform Shift +. Depois de Palmela, Marselha, Dresden e Budapeste, “Isto não é a Europa” apresenta-se em Loulé.

Este espetáculo integra-se no ciclo de longa duração “Estórias silenciosas”, que o Cine-Teatro iniciou em finais de 2017 e que visa a apresentação regular de criações questionadoras, que estimulem a reflexão crítica e o debate de ideias, e ligadas a temáticas dotadas de manifesta atualidade.

Refira-se que o espetáculo tem o custo de 10 € por espetador ou de ou 8 € para maiores de 65 e menores de 30 anos, sendo aplicável o desconto para os portadores de Cartão de Amigo do Cine-Teatro. A lotação é limitada.

