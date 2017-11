Cine-Teatro Louletano apresenta concerto inédito com Poli Correia e Jorge Palma em Quarteira

Publicado em 28 Novembro 2017 por RUA

No próximo dia 30 de novembro, pelas 21h30, no Salão Paroquial da Igreja de S. Pedro do Mar, em Quarteira, o Cine-Teatro Louletano promove um concerto inédito e único, em formato acústico, com o músico Poli Correia (mais conhecido como Sam Alone) e o prestigiado Jorge Palma, o qual tem o ingrediente extra de ser o espetáculo em que Poli Correia apresentará, mano a mano com Jorge Palma, temas do seu tão aguardado primeiro álbum cantado em português, cuja edição está para muito breve.

Este concerto vem no seguimento de uma encomenda feita pelo Cine-Teatro Louletano, no âmbito do ciclo musical “O Longe é Aqui”, aos dois músicos para partilharem o palco, sendo também uma forma de, mais uma vez, continuar a estimular, valorizar e divulgar o trabalho de qualidade desenvolvido pelos músicos nascidos ou ligados ao Concelho de Loulé, como é o caso do quarteirense Poli Correia, e também de descentralizar espacialmente a programação do Cine-Teatro durante a chamada “época baixa”, estendendo-a a outros pontos do Município.

Este concerto revisita, assim, quer o repertório dos dois intérpretes/compositores, quer as suas influências musicais, sempre imbuídos do espírito aventureiro e desassossegado que Bob Dylan tão bem sintetizou ao afirmar: “A felicidade não está na estrada que leva a algum lugar; a felicidade é a própria estrada.”

Mais do que meras palavras de circunstância, as palavras de ordem que Poli Correia orgulhosamente exibe nas suas “armas” (as guitarras), “Working Class Rifle” e “Soul Rebel”, são uma declaração de intenções. Fortemente influenciadas pela tradição Folk de Protesto e pelo universo Heartland Rock, a música e (sobretudo) as palavras de Poli são direcionadas a todos nós, à maioria pelo menos, às pessoas comuns. Poli Correia expõe/exorciza com desarmante frontalidade as suas (nossas) dúvidas, frustrações e dificuldades, sem nunca deixar de acreditar na possibilidade de um mundo/sociedade melhor (que está ao nosso alcance) e reafirmando a esperança nas novas gerações.

Com mais de 40 anos de carreira, Jorge Palma é um nome incontornável do panorama musical português. Compositor, poeta, intérprete e exímio pianista. Esgota salas desde os anos 70, das mais emblemáticas até aos palcos mais intimistas, bem como diversos festivais de verão. “Deixa-me rir”, “Frágil”, “A gente vai continuar”, “Estrela do mar” ou “Encosta-te a mim” atravessam gerações e estão entre os temas mais emblemáticos do cantautor.

O espetáculo tem uma duração aproximada de 90 minutos, dirige-se a maiores de 6 anos e tem um custo associado por pessoa de 5 euros, sem descontos aplicáveis, sendo a lotação limitada à capacidade da sala onde se realiza o concerto, o qual conta com o apoio da Paróquia de Quarteira.

Para mais informações e reservas os interessados podem contactar o Cine-Teatro Louletano pelo telefone 289 414 604 (terça a sexta-feira, das 13h00 às 18h00) ou pelo email cinereservas@cm-loule.pt. Além disso, podem consultar a sua página de facebook – www.facebook.com/cineteatrolouletano ou o seu renovado website http://cineteatro.cm-loule.pt, ambos em permanente atualização, existindo também a possibilidade de compra de ingressos nos locais aderentes ou on-line através da plataforma BOL, em https://cineteatrolouletano.bol.pt/