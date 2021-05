Cientistas e sociedade juntam-se à conversa para perceber as “Origens das Adaptações Costeiras”

Publicado em 10 Maio 2021 por RUA FM

“Origens das Adaptações Costeiras” é o tema do Webinar que irá realizar-se no dia 21 de maio, às 16h00, através da plataforma Zoom, tendo como oradores Klervia Jaouen (Centre National de la Recherche Scientifique) e Erich Fisher (ICArEHB), com moderação de Vera Aldeias (ICArEHB).

Organizado pelo Centro Interdisciplinar de Arqueologia e Evolução do Comportamento Humano (ICArEHB), o Webinar insere-se no ciclo “ICArEHB Dialogues”, e será realizado em Inglês.

Klervia Jaouen é investigadora do Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), departamento de Geociências e Meio Ambiente (Géosciences Environnement Toulouse – GET), no Observatório Midi Pyrénées em Toulouse, onde coordena atualmente um programa dedicado ao uso de novas ferramentas isotópicas para rastrear o início do consumo de peixe entre hominídeos.

Erich Fisher juntou-se recentemente ao ICArEHB. É especialista em arqueoinformática e arqueologia pré-histórica africana e a sua pesquisa concentra-se principalmente no papel dos litorais e dos recursos costeiros na sobrevivência dos primeiros humanos e nos seus movimentos para fora de África. Tem mais de 20 anos de experiência arqueológica internacional e quase 15 anos de experiência de trabalho em África.

Os investigadores do ICArEHB dedicam-se a descobrir histórias humanas desde o início da nossa espécie, até ao surgimento de sociedades complexas. O “ICArEHB Dialogues” foi projetado para representar a amplitude da investigação que o Centro abrange e para envolver investigadores e o público de todo o mundo, com as pesquisas de especialistas líderes nas suas áreas, cujo trabalho se enquadra nos objetivos e temas de investigação do ICArEHB.

Foram convidados oito investigadores, cuja áreas vão desde a evolução humana inicial, até ao desenvolvimento mais recente de sociedades complexas. Cada sessão contará com um convidado e um membro do ICArEHB, com o objetivo de estimular o diálogo entre investigadores e proporcionar uma oportunidade para a comunidade científica e o público se juntarem à conversa sobre temas tão relevantes da origem humana.

Mais informações e inscrições em http://www.icarehb.com/dialogues/