Cidade de Loulé volta a “Desassossegar”

Publicado em 25 Setembro 2018 por RUA

Decorre até ao dia 30 de setembro o evento “O Desassossego dos Arcos”. Depois de uma primeira edição em 2016, em que durante dois dias foram mostrados vários projetos nas artes e ofícios e no desenvolvimento de novos produtos, este ano o “Desassossego” volta para mostrar novos projetos e novos espaços.

Com um programa vasto e “fora da caixa”, o visitante pode participar em workshops, ver arte em locais inusitados, partilhar as suas fotos no (Ins)tendal, conhecer novos projetos do Loulé Design Lab, participar nas atividades das Jornadas Europeias do Património, nas atividades de Turismo Criativo e nas comemorações do Dia Mundial do Turismo, entre muitas outras ações únicas.

Durante estes dias a Arte vai às lojas com a Exposição “Desassossego pela Paz”. As lojas do comércio local da Praça da República vão receber pinturas de artistas da região. O tema desta exposição dispersa em alguns estabelecimentos comerciais pretende ser um apelo a uma cultura de Paz e de sustentabilidade ambiental.

Outro dos destaques é o (Ins)tendal – Partilhar Memórias, um projeto em forma de exposição fotográfica que se apresenta como um coletivo, um espaço de diálogo e partilha com a comunidade do Lugar, e explora as relações socioculturais num contexto experimental, aproximando-nos das diferentes linguagens gráficas com que, diariamente, somos confrontados no mundo virtual. Recria o conceito de “Estendal” na sua forma figurativa como um espaço a expor e a interagir com o público. Nesta 5.ª edição a temática é “Partilhar memórias”. A exposição acontece nos Claustros do Convento Espírito Santo, entre 20 e 30 de setembro.

O Loulé Design Lab, uma das valências do Loulé Criativo, comemora um ano de vida e volta a abrir as portas ao público em geral durante estes dias. Em 2017, 10 projetos foram apoiados neste espaço. Um ano depois, juntaram-se mais 8 projetos, que usam os recursos locais, a identidade do território e o saber-fazer como fonte de inspiração. Para comemorar um ano de existência, vai ser possível visitar o espaço do Loulé Design Lab no Convento do Espírito Santo, conhecer os projetos e participar num conjunto de workshops promovidos pelos residentes.

Nestes dias irá funcionar um novo espaço Pop Up na Rua do Município onde vai ser possível adquirir peças desenvolvidas pelos residentes no Loulé Design Lab e saber mais sobre cada um dos projetos em curso.

Uma das mais originais iniciativas deste programa é a “Garrafeira de Ideias” que parte do princípio de que, tal como ao vinho, as ideias precisam ser colhidas, fermentadas em momentos de reflexão e contraditório, de maturar para que possam ficar mais límpidas, responder às preocupações ou sonhos de cada individuo, de grupos sociais ou da comunidade em geral. Os arcos de Loulé irão desafiar os participantes a pensar, colher ideias e a aperfeiçoá-las, para que possam vir a ser “compradas” por quem entenda que podem ter execução.

Nos arcos, serão partilhadas, aprofundadas e engarrafadas ideias que respondam a preocupações e sonhos para um viver mais estimulante, criativo e feliz, em Loulé: dia 17 (21h30), no Arco da Rua do Município, dia 18 (18h00), no Arco da Rua dos Almadas, e dia 19 (21h30), no Arco da Rua Dona Filipa de Vilhena. No dia 30, pelas 15h30, o Café Calcinha recebe o leilão da garrafeira de ideias. Cada garrafa pode ser arrematada por pessoas individuais, grupos de pessoas, organizações associativas, entidades privadas ou públicas. Levará cada garrafa quem apresentar a melhor proposta de compromisso para concretizar a ideia engarrafada.

A festa de encerramento do “Desassossego dos Arcos” acontece no dia 29, na Cerca do Convento Espírito Santo, com muita música indie: Cachupa Psicadélica (19h30), Iguana Garcia (21h00), Cows Caos (22h30) e Discossauro (00h00).

Toda a programação disponível em www.loulecriativo.pt