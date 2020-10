Ciclovia urbana nasce na Av. Gulbenkian em Faro

Publicado em 14 Outubro 2020 por RUA FM

Está em curso a obra de construção de um novo corredor ciclável urbano que vai percorrer a Av. Calouste Gulbenkian, entre as rotundas do Teatro das Figuras e do Hospital.

A nova ciclovia custará 160.051,63 euros e está a ser construída pela empresa local José de Sousa Barra & Filhos, à qual a intervenção foi consignada no dia 22 de Setembro – Dia Europeu sem Carros.

A intervenção abrange toda a avenida, com um percurso clicável em cada um dos sentidos com uma faixa ciclável de 1,50 metros e dupla delimitação relativamente à circulação automóvel, que se continua a fazer em duas faixas de rodagem.

Na zona da rotunda do Teatro, a circulação de bicicleta far-se-á pelo exterior da rotunda, evitando-se que as bicicletas tenham de transitar junto das viaturas automóveis.

Este corredor ciclável terá depois uma ligação ao complexo desportivo municipal, de onde parte um outro troço de ciclovia que termina no Porto Comercial.

As intervenções decorrem numa avenida com grande volume de trânsito, pelo que se recomenda a máxima prudência e atenção às indicações presentes.