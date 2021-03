“Ciclo de Webinares Healthy Campus” dá a conhecer boas práticas da Universidade do Algarve

Publicado em 29 Março 2021 por RUA FM

Recentemente, a FISU atribuiu à UAlg a certificação internacional de “Healthy Campus” com grau “Ouro” pelas iniciativas desenvolvidas no sentido da promoção de boas práticas visando a saúde e o bem-estar na Universidade do Algarve.

No sentido de dar a conhecer à comunidade académica e ao público em geral algumas das principais iniciativas desenvolvidas e a desenvolver neste âmbito, entre 5 de abril e 5 de maio irá decorrer o “Ciclo de Webinares Healthy Campus”, organizado pelo Gabinete de Desporto da AAUAlg e pelo Grupo de Trabalho UAlg + Saudável da Universidade do Algarve.

Serão sete os webinares a realizar, sendo o primeiro no dia 5 de abril, em que será feita uma apresentação geral do Healthy Campus UAlg. Cada um dos restantes seis será dedicado a uma dimensão do programa Healthy Campus: desporto e atividade física (dia 6-03); saúde mental e social (dia 7-03); nutrição (dia 14-03); comportamentos de risco (dia 21-03); prevenção de doenças (dia 28-03); ambiente, sustentabilidade e responsabilidade social (dia 5-04) (ver cartaz em anexo).

As inscrições podem ser feitas através do link https://www.ualg.pt/webform/formulario-de-inscricao-ciclo-de-webinares-healthy-campus

Para esclarecer quaisquer dúvidas, é favor enviar e-mail para desporto@aaualg.pt

O desenvolvimento duma UAlg + Saudável começa em cada um de nós!