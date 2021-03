Ciclo de Palestras Investigar, Conhecer e Valorizar prossegue online

Publicado em 17 Março 2021 por RUA FM

O Arquivo Municipal de Faro vai prosseguir com a realização do Ciclo de Palestras Investigar, Conhecer e Valorizar…, com duas palestras a cargo de Daniel Giebels e Maria Filipa Rabaça, nos dias 31 de março e 16 de abril, transmitidas no canal YOUTUBE do Município de Faro.

No dia 31 de março, pelas 18:30, o investigador Daniel Giebels abordará o tema Faro sob a mira da Inquisição (sécs. XVI-XVIII), assinalando os 200 anos da abolição da Inquisição em Portugal. Nesta comunicação, deter-se-á na análise das mais de três centenas de processos movidos pela Inquisição contra os farenses, entre 1543 e 1799, focando aspetos como o perfil dos réus, os delitos e os agentes eclesiásticos e seculares que colaboraram com o Tribunal.

A 16 de abril, pelas 18h30, será a vez da arquiteta paisagista Maria Filipa Rabaça apresentar a sua comunicação, Contributos para o Inventário dos jardins históricos do Algarve: Faro.

Tendo como ponto de partida, a importância dos jardins como parte integrante da história da cidade e do seu património paisagístico, a palestrante vai apresentar os resultados de um estudo em que se procedeu ao levantamento de seis jardins históricos, desde o século XVI até ao século XIX, com o objetivo da sua inventariação e da demonstração da sua importância para o nosso património cultural. O estudo foi elaborado através da recolha de informação bibliográfica a nível nacional e internacional sobre jardins históricos, bem como de uma pesquisa exaustiva de cartografias e atas das sessões da Câmara Municipal de Faro.

