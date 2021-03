Ciclo de Conferências marca comemorações do 25 de abril em modo virtual em Faro

Publicado em 30 Março 2021 por RUA FM

No mês em que se assinala o 47º aniversário da “revolução do 25 de Abril” e o 45º aniversário da Constituição da República Portuguesa, o Município de Faro apresenta um ciclo de quatro conferências para relembrar a conquista da liberdade.

A primeira conferência do ciclo, organizado pela associação cultural “Modos e Olhares”, sob coordenação de Afonso Dias e o apoio da autarquia, realiza-se no dia 5 de abril, às 18h00, tem como tema “A Constituinte e a PIDE” e será proferida pela professora Irene Pimentel.

No dia 9 de abril será transmitida a segunda conferência, também pelas 18h00, com uma conversa dinamizada pelo poeta José Fanha, em torno do seu poema “Nós nascemos para ter asas”.

O ciclo continua no dia 16 de abril, à mesma hora, desta vez com os professores Júlio Machado Vaz e Manuel Sobrinho Simões que irão falar sobre o “25 de Abril, 47 anos depois em plena pandemia”, no seu programa “Old Friends”, na Antena 1.

A última conferência irá realizar-se no dia 22 de abril, às 18h00, com o tema “Singularidades do 25 de Abril”, dinamizado pelo almirante Martins Guerreiro.

O programa das comemorações conta ainda com o concerto “Canto Livre”, pela banda “Conclave”, com os artistas Afonso Dias, Luís Henrique, Pedro Gil e Tânia Silva, no dia 24 de abril pelas 22h00, apresentado igualmente através do Youtube e redes sociais da autarquia.

O Município de Faro convida a população a participar nas comemorações do Dia da Liberdade e a assistir às sessões em direto no canal Youtube do Município de Faro, em

https://www.youtube.com/channel/UCKAoEmTWDVhQM4Gj3EIvqnQ