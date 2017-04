Seminário sobre ‘Praias Acessíveis’

Publicado em 05 Abril 2017 por RUA

No próximo dia 18 de abril de 2017, o Auditório Municipal de Albufeira, recebe o seminário ‘Praias Acessíveis’, às 14h00.

Desde 2015 que o Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve e a Região de Turismo do Algarve, com o apoio de outras instituições, organizam um Ciclo de Conferências em Turismo Acessível.

O Turismo Acessível é um dos segmentos a desenvolver no quadro do Plano de Marketing Estratégico para a Região do Algarve e constitui um significativo contributo para a competitividade e a sustentabilidade do negócio turístico e para a inclusão social.

A entrada no seminário é livre mas sujeita a inscrição através do email: isedec@ualg.pt ou do telefone: 289 800 151.