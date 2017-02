Ciclo de conferências “Arqueologia às 6” está de regresso

Publicado em 07 Fevereiro 2017 por RUA

O Interdisciplinary Center for Archaeology and Evolution of Human Behavior (ICArEHB) da Universidade do Algarve vai retomar o ciclo de conversas intitulado “Arqueologia às 6”. Tendo como temática a “Arqueologia em África”, as sessões terão início na próxima sexta-feira, dia 10 de fevereiro, às 18h00, e irão decorrer no Club Farense, em Faro.

A primeira sessão contará com a participação de Frederico Tátá Regala, que falará sobre “As grutas do Parque Nacional da Gorongosa, Moçambique. Pesquisas espeleológicas de 2016, em busca das origens da Humanidade.”

As próximas sessões decorrerão em meses alternados, 21 de abril, 16 de junho, 15 de setembro, e 15 de novembro, sempre às “6” da tarde.

Nestas sessões, tal como já havia acontecido nas anteriores, o público é convidado a conversar com os especialistas sobre os diversos temas, num ambiente informal. O “Arqueologia às 6” pretende aproximar os arqueólogos da UAlg à comunidade.

À semelhança do que aconteceu no ano passado, a iniciativa continua a contar com o apoio da RUA FM – Rádio Universitária do Algarve – 102.7. Todas as sessões serão gravadas e disponibilizadas em podcast no site da RUA FM e também no mixcloud da RUA.