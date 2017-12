Chvrches são a nova confirmação do NOS Alive

Publicado em 14 Dezembro 2017 por RUA

Chvrches , o trio formado por Lauren Mayberry, Iain Cook e Martin Doherty, conhecidos pelo seu estilo de música, que funde a eletrónica e techno-pop, estreiam-se no NOS Alive dia 13 de julho no Palco Sagres.

A banda escocesa ganhou projeção online com os singles “The Mother We Share” e “Lies” que alcançou a categoria “NME’s Best Tracks of 2012”. Em 2013 foi editado o primeiro albúm “The Bones of What You Believe” aclamado pelo público e pela crítica, contando com nomeações nos NME Awards e Brit Awards.

O grupo encontra-se atualmente a trabalhar no próximo álbum, de acordo com o post de Martin Doherty “We are currently putting the finishing touches on ‘the most aggressive and vulnerable’ album we’ve ever made”, deixando todos os seus fãs em êxtase.

Depois da incrível edição de 2017, que esgotou a três meses da abertura de portas, o NOS Alive volta a fazer história e a esgotar os passes de três dias e os bilhetes diários para dia 14 de julho a sete meses do evento, feito único na história dos festivais em Portugal. Para os fãs que não querem ficar de fora, foi colocado à venda um novo passe de dois dias (12 & 13 de julho), que já pode ser adquirido nos pontos de venda oficiais.

O NOS Alive’18 está de regresso ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 12, 13 e 14 de julho de 2018.

Cartaz já anunciado: At The Drive In, Chvrches, Franz Ferdinand, Friendly Fires, Future Islands, Khalid, Mallu Magalhães, Pearl Jam, Perfume Genius, Portugal.The Man, Queens Of The Stone Age, Real Estate, The National, Two Door Cinema Club e Wolf Alice.