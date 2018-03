CHUAlgarve assinala Dia Mundial da Voz com Rastreios à saúde vocal

Publicado em 28 Março 2018 por RUA

O Setor de Terapia da Fala do Serviço de Medicina Física e Reabilitação e o Serviço de Otorrinolaringologia do Centro Hospitalar Universitário do Algarve assinalam o Dia Mundial da Voz – 16 de Abril – com rastreios às perturbações da voz dirigidos à população, nos hospitais de Faro e Portimão.

Com o objetivo de detetar precocemente eventuais patologias ou perturbações vocais, os rastreios decorrem nas unidades hospitalares de Faro e de Portimão, nos dias 16, 17 e 18 de abril, à tarde. Os interessados deverão efetuar a sua inscrição até ao dia 13 de abril entre as 8h30 e as 17h30 através do telefone 282 450 343 (Portimão e Faro).

A par dos rastreios, a iniciativa pretende ainda sensibilizar para a importância dos cuidados a ter com a saúde vocal, assumindo uma vertente informativa e preventiva através da distribuição de folhetos informativos com conselhos de como manter uma voz saudável.

A voz é um instrumento de trabalho essencial para alguns grupos profissionais que dependem dela para a sua sobrevivência económica. Qualquer distúrbio na voz destes profissionais acarreta danos na sua vida pessoal e profissional, influenciando o bom desempenho das suas funções.