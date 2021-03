CHUA vence Bolsa “Capital Humano em Saúde”

Publicado em 30 Março 2021 por RUA FM

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve foi um dos vencedores da Bolsa Capital Humano em Saúde, com o projeto o “Centro de (Des)Envolvimento Humano para a Saúde”.

Este projeto está inserido numa estratégia integrada de “reconhecimento do precioso valor do Capital Humano do CHUA, como âncora da missão do SNS, tendo como objetivos cuidar, valorizar e potenciar o fator humano, como forma de contribuir positivamente para o sentimento de pertença institucional, integrando o sentido de alinhamento organizacional” explica Rita Neves, Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos do CHUA.

Desenhado como um potenciador da felicidade dos colaboradores, o “Centro de (Des) Envolvimento Humano para a Saúde”, com polos no Sotavento e no Barlavento, pretende ser uma incubadora de projetos e ações que se desenrolam em torno de três eixos concretos: o Espaço Potencial Humano, com ações de Acompanhamento Individualizado; o Espaço Pausa Consciente, com atividades e práticas integradoras para a saúde; o Espaço Somos Um, que integrará atividades formativas e de lazer que promovam o sentimento de pertença e potenciem o valor da equipa.

A iniciativa Bolsa Capital Humano em Saúde foi promovida pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, com a consultoria técnica da Nobox e o apoio da Gilead Sciences, com o objetivo de reconhecer e potenciar o capital humano do Serviço Nacional de Saúde, dotando os seus profissionais das competências necessárias para que promovam uma mudança positiva nas suas realidades, em particular no domínio da liderança da dimensão humana.

As 2 instituições vencedoras terão acesso a um Programa de consultoria especializado que lhes permitirá acelerar a implementação do seu Projeto de Mudança do Capital Humano. Inclui um Programa de Formação composto por 3 módulos – liderança pessoal e de equipas, liderança num novo paradigma, alinhamento organizacional – bem como apoio técnico de consultoria à implementação do Projeto durante o ano de 2021. Na prática este prémio vai permitir desenvolver e implementar várias iniciativas de humanização das relações laborais, promoção de um contexto de trabalho saudável, implementação estruturada de uma cultura institucional que prima pelo alinhamento organizacional, empatia, motivação e satisfação dos profissionais, que potenciem a melhoria na prestação de cuidados aos nossos utentes.

As 16 candidaturas, submetidas por instituições do SNS de norte a sul do país, foram avaliadas por um júri composto pelos Bastonários das Ordens dos Médicos, Ordem dos Enfermeiros, Ordem dos Farmacêuticos e Ordem dos Psicólogos e presidido por Alexandre Lourenço, presidente da APAH.