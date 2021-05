CHUA integra Rede de Museus do Algarve

Publicado em 17 Maio 2021 por RUA FM

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), que passou a integrar recentemente a Rede de Museus do Algarve (RMA), associa-se às comemorações do Dia Internacional dos Museus, que se assinala a 18 de maio.

A integração na RMA vai ser materializada com a criação do Espaço Memória da Saúde do CHUA que será “constituído por equipamentos ou utensílios já obsoletos para efeitos operacionais, mas carregados de histórias de uso, que continuam guardados nos serviços como forma de preservar memórias e que vale a pena registar, salvaguardar e divulgar”, como é referido na Proposta de Plano de Ação.

A competência para salvaguardar e valorizar o Património Cultural do CHUA está a cargo do Departamento de Ensino, Inovação e Investigação (DEII), ao qual caberá a inventariação do material atualmente existente e disperso pelos diferentes espaços do CHUA. O cronograma do projeto contempla ainda a verificação das existências, criação de depósitos, assim como proceder ao inventário de todo o espólio e a criação de uma rede de coleções visitáveis nos vários espaços, mantendo a ligação dos espólios com os utilizadores.

O CHUA possui diverso património arquitetónico e documental/artístico, tal como Arquivo Clínico considerado único (Arquivo do ex-Sanatório), Espólio Documental e Fotográfico dos vários espaços e Património Artístico, de que são exemplo as pinturas da capela da Unidade Hospitalar de Faro.

Após o inventário e catalogação das peças será criado um espaço de divulgação do trabalho, através da apresentação da peça, documento ou personagem do mês, nos canais institucionais do CHUA.

Para além de integrar a Rede de Museus do Algarve, uma rede informal que agrega diferentes profissionais, com diferentes formações e saberes, o CHUA já estabeleceu parcerias com os municípios algarvios, a ETIC Algarve, a Universidade do Algarve e o Museu da Saúde, com o intuito de potenciar este projeto.