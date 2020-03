Chemical Brothers, The National, Liam Gallagher, Editors, Jason Derulo e Foals n’ O Son do Camiño em Santiago de Compostela

Publicado em 10 Março 2020 por RUA FM

A 3.ª edição d’O Son do Camiño realiza-se de 18 a 20 de Junho no Monte do Gozo, em Santiago de Compostela, com 39 artistas internacionais. Do rock ao indie com The National, Liam Gallagher, Foals e Editors, passando pela electrónica com The Chemical Brothers, DJ Snake, Armin Van Buuren e Timmy Trumpet, pela pop de Jason Derulo, e pelos sons latinos de Bad Bunny e Daddy Yankee, o cartaz conta ainda com artistas galegos como Xoel López, Bizarro Love Triangle, The Killer Barbies com Silvia Superstar ou Guadi Galego, entre outros, mas também artistas espanhóis como Kase O, Lola Indigo, Carolina Durante, Natos e Waor, Miss Caffeina ou Rayden.

Depois de duas edições bem-sucedidas, as expectativas são grandes para aquele que é o cartaz mais diversificado do festival que, em 2019, contou com 100 mil pessoas. Para esta 3.ª edição, o recinto será ampliado em 20 por cento para receber mais público, ser ainda mais cómodo e para ter, pela primeira vez, um terceiro palco.

Recorde-se que O Son do Camiño antecipa a chegada do Xacobeo 2021 em todo o mundo, promovendo a marca Galicia, apoiando as empresas locais, a cultura galega e o turismo em todo o mundo. A apenas 2h30 de distância do Porto, ou 1h30 de Valença do Minho, Santiago de Compostela é uma das cidades mais visitadas pelos portugueses. E há três anos que há um novo motivo para visitar a Galiza: O Son do Camiño .

À 3.ª edição, O Son do Camiño reafirma-se como um festival sustentável, comprometido com a eficiência energética e com certificado ambiental. Um festival que promove a igualdade e a inclusão.

Os bilhetes para os três dias da 3.ª edição d’ O Son do Camiño custam 59€, numa primeira fase, e estão à venda a partir das 13h00 de hoje, 10 de Março, em exclusivo através do site www.eventbrite.es.