Charlie Hot expõe “Conexões Islâmicas” no Castelo de Silves

Publicado em 21 Junho 2017 por RUA

A Torre de Menagem do Castelo de Silves recebe, entre 24 de junho a 06 de agosto, a exposição “Conexões Islâmicas”, de Charlie Hot. A mostra, promovida pela Câmara Municipal de Silves, é inspirada na arte islâmica, sobretudo na azulejaria da arte muçulmana.

O artista descreve a exposição como uma celebração da geometria envolta no desenho muçulmano, que observou em Sevilha, Córdova e num número imenso de viagens a Marrocos. A maioria dos trabalhos combina pintura com imagens digitalizadas e transferidas para painéis de madeira, contando cada um uma história diferente do deserto, desde Erfoud a Chefchouen.