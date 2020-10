Cerimónia no Teatro das Figuras assinala 15 anos da Convenção de Faro

Publicado em 23 Outubro 2020 por RUA FM

O Teatro das Figuras vai receber na próxima segunda-feira, dia 26 de outubro, pelas 11h00, a cerimónia de comemoração dos 15 anos da assinatura da Convenção de Faro.

Além do Presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, a sessão comemorativa vai contar com a presença de Guilherme d’Oliveira Martins, que presidiu ao Comité responsável pela elaboração da Convenção de Faro, e da secretária de Estado adjunta e do Património Cultural, Ângela Ferreira.

Também a secretária-geral do Conselho da Europa, Marija Pejčinović Burić, vai fazer uma participação em vídeo nesta sessão que rememora a Convenção-Quadro do Conselho da Europa Relativa ao Valor do Património Cultural para a Sociedade, assinada em Faro no dia 27 de outubro de 2005.

Após as intervenções do painel de oradores, acontecerá um momento musical a cargo do Quinteto de Jazz da Orquestra de Jazz do Algarve.

Tendo em conta o atual contexto pandémico, a cerimónia será reservada a convidados, devido à limitação de lugares, e acontecerá de acordo com todas as normas e boas práticas recomendadas pelas autoridades nacionais.

A sessão pode ser acompanhada na transmissão em direto nas redes sociais do Município de Faro.

Alinhamento da cerimónia:

– 11h00: Início da sessão;

– Intervenção da Secretária-Geral do Conselho da Europa (vídeo);

– Intervenção Guilherme d´Oliveira Martins;

– Intervenção da secretária de Estado adjunta e do Património Cultural, Ângela Ferreira;

– Intervenção do Presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau;

– Atuação do Quinteto de Jazz da Orquestra de Jazz do Algarve;

– 12h45 – Fim da cerimónia.