Centro Hospitalar Universitário do Algarve organiza III Jornadas de Neurocirurgia

O Serviço de Neurocirurgia do Centro Hospitalar Universitário do Algarve promove nos próximos dias 29 e 30 de setembro no Hotel Eva, em Faro, as suas terceiras jornadas, este ano dedicadas à «Patologia Vertebro-Medular».

A iniciativa técnico-científica é particularmente dirigida a médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e outros técnicos de saúde com especial interesse no tema, pretendendo melhorar a articulação entre os cuidados de saúde primários e as especialidades hospitalares com vista a otimizar a resposta assistencial à população portadora de patologia vertebro-medular.

Os dois dias das jornadas serão preenchidos por um vasto programa que integra grandes temas como a «Lombalgia» ou a «Ciatalgia», uma sessão controversa sobre «O papel dos tratamentos percutâneos na ciatalgia» e ainda um curso sobre «Traumatismo Vertebro-Medular».

As inscrições, com um custo de 30 €, são limitadas a 120 participantes.

INCRIÇÕES ONLINE – https://goo.gl/QNCFeQ

PROGRAMA – consultar aqui