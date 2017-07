Centro Hospitalar e Universitário do Algarve aprovado pelo Conselho de Ministros

Publicado em 21 Julho 2017 por RUA

Foi aprovado pelo Conselho de Ministros, esta quinta-feira, dia 21 de julho, o decreto-lei que «altera a denominação do Centro Hospitalar do Algarve para Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA).

Uma mudança que vai permitir intensificar a integrar as atividades de ensino superior, investigação e transmissão do conhecimento científico na prestação de cuidados de saúde no Algarve.

Para o reitor da Universidade do Algarve, António Branco, esta é uma ótima notícia para a academia algarvia e para a região.

NOTÍCIA COM SOM: CHUA – Entrevista com Reitor UAlg