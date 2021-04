Centro de Vacinação Municipal de Faro já está em funcionamento

Publicado em 28 Abril 2021 por RUA FM

O Centro de Vacinação Municipal de Faro, instalado pela Câmara de Faro no Pavilhão Municipal da Penha, entrou em funcionamento esta terça feira, dia 27 de abril. Além de continuar a prestar todo o apoio ao Agrupamento de Centros de Saúde do Algarve (ACES) Central, a quem cabe a organização do processo de vacinação no concelho, o Município de Faro vai também assegurar gratuitamente o transporte em táxi para o Centro de Vacinação aos munícipes que dele necessitem, por dificuldades de mobilidade ou deslocação.

As instalações do Centro de Vacinação Municipal foram montadas ao longo das últimas semanas pelos serviços do Município de Faro, em articulação e com supervisão do Serviço Nacional de Saúde e Autoridade de Saúde, e vai permitir vacinar até cerca de 600 munícipes por dia, com todas as condições de segurança, distanciamento físico e conforto.

Esta resposta conta com um total de oito pontos de vacinação, instalados no interior do Pavilhão Municipal, além de uma área de receção e balcão de admissão para pessoas a inocular, zonas de pré-vacinação, vacinação e pós-vacinação (onde as pessoas já inoculadas deverão ficar em repouso durante cerca de 30 minutos).

Os munícipes deverão ser convocados para vacinação mediante contacto do Centro de Saúde, podendo fazer online um pedido de agendamento da vacina caso não tenham sido anteriormente vacinados, contraído a infeção por Covid-19 ou tenham tido um agendamento anterior.

Para acesso às instalações do Centro Municipal de Vacinação, os munícipes deverão utilizar a entrada principal do Pavilhão Municipal da Penha, que conta com estacionamento na zona envolvente, devendo respeitar toda a sinalética existente e indicações dadas pelos funcionários presentes no local.

O Município de Faro vai continuar a acompanhar de forma próxima e a colaborar ativamente em todo este processo ao longo das próximas semanas. Refira-se que, para apoio aos munícipes mais desprotegidos, a Câmara de Faro vai providenciar gratuitamente o transporte em táxi para o Centro de Vacinação Municipal a munícipes com mais de 60 anos ou com dificuldades de deslocação. Para o efeito, os munícipes poderão contactar diretamente uma linha telefónica de apoio, cujo número será disponibilizado nos próximos dias.