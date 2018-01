Centro de Investigação em Biomedicina da UAlg foi selecionado para o “Facebook Communities Summit”

Publicado em 09 Janeiro 2018 por RUA

O Centro de Investigação em Biomedicina (CBMR) da Universidade do Algarve foi selecionado, de entre centenas de candidatos europeus, através da sua página de Facebook e do seu projeto de comunicação de ciência, para participar no “Facebook Communities Summit”, que decorrerá nos dias 8 e 9 de fevereiro, em Londres.

O evento, que reúne alguns dos principais especialistas mundiais a trabalhar em redes sociais, tem como objetivo munir os selecionados, nomeadamente gestores de redes sociais e administradores de páginas, de competências que lhes permitam melhorar as suas estratégias de envolvimento com o público e o seu poder de comunicação através da rede.

A iniciativa, levada a cabo na capital londrina, terá a duração de dois dias e será marcada pela realização de diversos workshops e painéis, com o objetivo de fortalecer competências e dar a conhecer novas ferramentas de ponta.

Os selecionados viajarão até Londres com viagens e despesas pagas pela rede social e terão ainda da oportunidade de expor as suas necessidades e ser aconselhados sobre as melhores estratégias para expandir a atratividade das suas páginas.

Por entre o grupo de convidados para esta segunda edição do Facebook Communities Summit, encontra-se, assim, o CBMR que disporá de uma oportunidade inédita para privar de perto com algumas das principais figuras da rede social, de entre as quais se destaca o seu criador, Mark Zuckerberg, que, ao que se espera, deverá, à semelhança do ano passado, marcar presença no evento.

