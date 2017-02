Centro de Investigação em Artes e Comunicação realiza XI jornadas na Universidade do Algarve

Publicado em 07 Fevereiro 2017 por RUA

O Centro de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC) da Universidade do Algarve organiza, nos dias 9 e 10 de fevereiro, as XI Jornadas de Investigação, que decorrerão no Anfiteatro 1.5 do Complexo Pedagógico, no Campus da Penha.

Como vem sendo habitual, este encontro científico pretende promover o debate entre os investigadores do centro, que partilham as suas pesquisas e resultados, não só com a comunidade científica, mas também com o público em geral interessado em temáticas associadas à comunicação, à cultura e às artes.

Nesta XI edição, destaca-se a organização de uma sessão temática dedicada aos jornais cinematográficos, que contará com a participação especial de Luke Mckernan, curador na Bristish Library, e de Maria do Carmo Piçarra, investigadora de pós-doutoramento no Centro de Estudos Comunicação e Sociedade, na Universidade do Minho, e no Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

Segundo a coordenadora geral do evento, Sandra Boto, “o compromisso de promover esta sessão especial nasceu fortuitamente, durante as jornadas de 2016, numa troca de ideias com o grupo que desenvolve investigação sobre jornais cinematográficos no CIAC. Amadurecemos a sua conceção, desde então, e conseguimos, deste modo, apresentar um interessante programa temático”.

Juntar às conferências principais, os investigadores do centro partilharão os seus próprios projetos, que debaterão com os convidados numa mesa redonda programada para o final da tarde do primeiro dia de trabalhos. Já no segundo dia, as Jornadas acolhem comunicações noutras áreas, como a literatura, a cultura digital ou a cultura regional.

“O nosso desiderato é replicar este modelo que agora iniciamos nas futuras edições das Jornadas, que contarão, assim, com sessões especiais de acordo com os interesses dos diferentes grupos de investigação do CIAC”, explica ainda Sandra Boto.

As XI Jornadas do CIAC, organizadas em parceria com a Faculdade de Ciências Humanas e com a Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve, têm entrada livre e conferem certificado de assistência, mediante inscrição no local.

